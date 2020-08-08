В Белоруссии второй раз за неделю задержали начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. "Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В штабе не понимают, о каком административном процессе идет речь, так как в отношении Мороз никакие протоколы не составлялись. "Наш штаб обезглавлен", - заявила Красулина.

"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали", - рассказала Tut.by доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Кроме того, в субботу доверенное лицо Тихановской Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении до сих пор нет. 7 августа в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Их отвезли в РУВД Заводского района Минска. Tut.by пишет, что их местонахождение тоже неизвестно.

Пресс-секретарь Тихановской говорила, что задержание может быть связано с тем, что штаб кандидата располагается в офисе, принадлежащем Смоленчуку, а также с тем, что в день президентских выборов 9 августа Смоленчук собирался наблюдать за голосованием на участках. "Доверенное лицо не так просто выдворить с участка, как это сейчас происходит с независимыми наблюдателями", - отметила Красулина.

Такое же мнение высказала в беседе с "Новой газетой" председатель исполкома Объединенной гражданской партии Оксана Крищанович. "В условиях, когда власти не допустили на участки независимых наблюдателей [ссылаясь на коронавирус], "ликвидация" доверенных лиц накануне решающего дня голосования может говорить о намерении властей отсечь последнюю возможность попадания "ненужных" людей на подсчет голосов. В связи с этим в ближайшее время возможны задержания других доверенных лиц", - опасаются в ОГП.

6 августа сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией забрали Марию Мороз на выходе из литовского посольства и отвезли "на беседу", где предупредили об ответственности за организацию "несанкционированных мероприятий". Речь шла не только о митинге в парке Дружбы народов, который штаб Тихановской планировал провести 6 августа, а "вообще обо всех мероприятиях", объяснила сама Мороз.В разговоре с "Дождем" Мороз рассказала, что в отделении по борьбе с оргпреступностью и экстремизмом ее попросили подписать документ с формулировкой: "Если мы будем призывать людей выходить на улицы, к массовым беспорядкам, мы будем привлечены к уголовной ответственности".

Также был задержан начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков. Ему вменяется организация несанкционированного массового мероприятия.

8 августа Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала силовиков "не выполнять преступные приказы". "Я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди. Наша сила - в единстве и любви к нашей стране, к нашим семьям", - сказала кандидат. Она пообещала поддержку каждому милиционеру и офицеру, который "откажется выполнять преступные приказы или пострадает от этого".

Членов участково-избирательных комиссий кандидат в президенты призвала "действовать по совести и провести честный подсчет голосов", и также пообещала им поддержку в случае увольнения. "Давайте вместе отстоим право выбора - мирно, с достоинством и по закону, как мы, белорусы, умеем это делать", - заключила Тихановская.

После ареста своего супруга, блогера Сергея Тихановского, а также недопуска к президентским выборам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало Светлана Тихановская объединилась со штабами этих двух политиков и стала ключевой соперницей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах. В случае победы она обещает провести новые выборы президента, в которых смогут участвовать все кандидаты.