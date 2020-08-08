ВСЕ ФОТО Сухейль Шахин

Фото: Azaz Syed / youtube.com В движении "Талибан"* назвали безосновательной и "ошибочной" информацию о том, что подразделение российской военной разведки (Главное управление Генерального штаба, ранее ГРУ) платило связанным с талибами* боевикам за убийства американских военнослужащих в Афганистане

zabelin / DepositPhotos В российском МИДе статью назвали "незатейливым вбросом", который "наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь"

Фото: Алексей Поляков / Moscow-Live.ru

В движении "Талибан"* назвали безосновательной и "ошибочной" информацию о том, что подразделение российской военной разведки (Главное управление Генерального штаба, ранее ГРУ) платило связанным с талибами* боевикам за убийства американских военнослужащих в Афганистане. Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Сухейль Шахин заявил в интервью РИА "Новости", что публикации о сговоре - "часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане".

"Эта ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования. В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления", - сказал Шахин.

По его словам, американские спецслужбы не запрашивали информацию о предполагаемом сговоре талибов* с ГРУ, "потому что они знают, что это неправда, что это фейк". Шахин отметил, что "Талибан"* и американская сторона информируют друг друга о различных нарушениях по каналу коммуникации военных. "Но по этой конкретной теме они нас не запрашивали", - утверждает представитель политического офиса движения.

Шахин также отверг утверждения о том, что Россия поставляет "Талибану"* оружие. По его словам, движение поддерживает отношения с РФ только на политическом уровне. В частности, у него открыты каналы связи с российским МИДом. В прошлом году спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва "принципиально готова" исключить "Талибан"* из числа террористических организаций и содействовать снятию санкций с талибов*, если Совет Безопасности ООН решит пересмотреть статус движения.

"Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения. Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения", - заявил Шахин, говоря о характере отношений с российской стороной.

По его словам, талибы* получают оружие от афганской армии. "Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы. Что-то мы захватили (в ходе боев - прим. РИА "Новости"). Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула", - объяснил представитель движения.

Он добавил, что роль России в афганском урегулировании "очень важна". Шахин допустил повторения московской встречи по Афганистану. "Сначала, как и договаривались, будут межафганские переговоры в Дохе. А после них две стороны - мы и представители Кабула - обсудят и решат, где проводить следующий раунд межафганских переговоров. Одним из возможных мест могла бы быть и Россия, Москва", - не исключил Шахин.

В конце июня газета New York Times сообщила со ссылкой на неназванные источники, что подразделение ГРУ, связанное с покушениями и другими тайными операциями в Европе, платило близким к талибам* боевикам за убийства военнослужащих США и сил международной коалиции в Афганистане на фоне переговоров о прекращении войны. По данным газеты, американская разведка пришла к такому выводу еще несколько месяцев назад, частично на основании допросов захваченных афганских боевиков и преступников.

В российском МИДе статью назвали "незатейливым вбросом", который "наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

В ведомстве предположили, что "американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами". А российское посольство в Вашингтоне пожаловалось, что публикация о сговоре ГРУ с талибами* привела к угрозам в адрес российских дипломатов в столице США и Лондоне.

Президент США Дональд Трамп назвал публикацию NYT "еще одним сфабрикованным надувательством, связанным с Россией". По его словам, разведка сочла информацию о сговоре РФ с талибами* не заслуживающей доверия и не стала передавать ее ни Трампу, ни вице-президенту Майклу Пенсу. Тем не менее американские законодатели призвали конгресс провести расследование по этому поводу, обвинив Трампа в "расстилании" перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже NYT сообщила, что данные о вознаграждении талибам* подтверждаются денежными переводами с банковского счета, связанного с ГРУ, а главным посредником двух сторон был бывший контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

7 августа газета сообщила, что еще 13 июля между госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава Госдепартамента заявил о недопустимости выплат талибам* за убийства американских солдат. Эта информация противоречит официальной позиции Белого дома, отрицающего серьезность данных о сговоре между Россией и талибами*.