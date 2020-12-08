Информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) наладило производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", не соответствует действительности, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах. "Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Утверждалось, что Фонд и центр им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее госрегистрации. "Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорилось в сообщении РФПИ.

Во вторник глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.

Украинские СМИ проверили информацию и обнароужили, что информация о налаживании производства российской вакцины "Спутник V" компанией "Биолик" не соответствует действительности,

Сама компания заявила, что не подписывала никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако потенциально готов производить вакцину от COVID-19, если она пройдет государственную регистрацию на Украине.

"На отдельных телеканалах и СМИ появилась информация, что "Биолек" освоил технологию производства готовой формы вакцины против коронавируса "Спутник V" и имеет возможность ее серийного выпуска для обеспечения потребностей населения на территории Украины и других стран. "Биолек" как национальный производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что "Биолек" не подписывали никаких контрактов и не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V". Также в компании заявили, что никогда ранее не производили таких вакцин на своей технологической базе.