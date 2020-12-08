Сопредседатели совместного комитета ЕС-Великобритания зампред Еврокомиссии Марош Шефчович и глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув объявили о достижении согласия по Ирландии и Северной Ирландии, сообщает "Интерфакс".

"После интенсивной и конструктивной работы ЕС и Великобритании в течение последних недель два сопредседателя теперь могут объявить о своем принципиальном согласии по всем вопросам, в частности, в отношении протокола по Ирландии и Северной Ирландии", - говорится в распространенном во вторник сторонами документе об итогах состоявшейся накануне встречи.

В заявлении сообщается, что сопредседатели провели 7 декабря политическое совещание для решения остающихся вопросов, связанных с выполнением соглашения о Brexit.

Они сообщили, что достигли принципиального согласия, в частности, по таким вопросам, как пункты пограничного контроля, в том числе специально предназначенные для проверки животных, растений и производных от них и других продуктов, а также как разъяснение о применении государственной помощи в соответствии с положениями протокола.

"Важно обеспечить полное действие соглашения о выходе (Великобритании из ЕС), в частности, протокола по Ирландии и Северной Ирландии, в конце переходного периода, то есть с 1 января 2021 года. Протокол защищает соглашение Страстной пятницы (Белфастское) во всех его аспектах, поддерживая мир, стабильность и процветание на острове Ирландия", - отметили Шефчович и Гоув.

Согласован ряд решений, которые совместный комитет должен принять до 1 января 2021 года. В частности, это касается "практических договоренностей относительно присутствия ЕС в Северной Ирландии".

В Дублине назвали проблему ирландской границы в связи с Brexit урегулированной. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени приветствовал договоренность между Брюсселем и Лондоном о снятии спорных поправок к британскому биллю о внутреннем рынке. В интервью телеканалу RTE во вторник он указал на важное значение этого шага для урегулирования проблемы ирландской границы.

"Это очень важный шаг для всей Ирландии, у нас теперь есть гарантии того, что проблема, касающаяся ирландской границы, урегулирована", - пояснил министр. По его мнению, "на пути реализации прошлогоднего соглашения о выходе Великобритании из ЕС теперь нет препятствий".

"Мы надеемся также, что это сигнал о том, что британское правительство пребывает в договорном настрое", - продолжил глава ирландской дипломатии. "Надо использовать этот момент на переговорах (между ЕС и Великобританией) о будущих отношениях и торговле, - сказал он. - Тогда, быть может, в ближайшие дни соглашение будет достигнуто".

Предложенный ранее британским правительством закон о внутреннем рынке с момента завершения переходного периода после Brexit (31 декабря 2020 года) должен был служить для Лондона страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС. Он предусматривал возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit).

Критики документа утверждали, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Этот договор между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии позволил прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии и гарантировать равные права жителям острова по обе стороны ирландской границы.