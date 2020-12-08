8 декабря в полдень истек ультиматум, поставленный армянской оппозицией премьер-министру Николу Пашиняну. Противники главы правительства, согласившегося после полуторамесячной войны за Нагорный Карабах передать Азербайджану завоеванные Арменией во время первой карабахской войны территории, уверены, что он не должен больше руководить страной и обязан добровольно подать в отставку; в противном случае они обещают массовые протесты и перекрытие трасс.

В итоге на улицы вышли несколько тысяч человек, передает РБК. Они перекрыли несколько улиц в Ереване, а одна из групп на несколько часов остановила работу метрополитена - протестующие спустились на станцию "Горцаранаин", встали в дверные проемы поездов и так заблокировали движение составов.

Полиция задержала более 30 участников акции протеста, в том числе оппозиционного политика Гегаму Манукяна, который выдвигался на пост премьер-министра от партии "Дашнакцутюн". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", предусматривающей наказание вплоть до двух месяцев ареста.

Часть протестующих в Ереване устремились к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), где устроили перформанс: люди выложили на пороге здания часы и парфюмерию, намекая на нашумевшее заявление премьер-министра о том, что в ходе погрома в его резиденции 10 ноября, сразу после подписания трехстороннего соглашения по Карабаху, у него пропали личные вещи. Участник акции адвокат Рубен Меликян предложил подошедшим спецназовцам передать эти вещи Николу Пашиняну "в качестве компенсации" за погром.

Акции протеста распространились на пригороды Еревана, а также Араратскую и Ширакскую области, где митингующие парализовали работу местных областных администраций, не позволяя сотрудникам войти в здания. В армянском городе Арарате произошло столкновение между сторонниками и противниками премьер-министра, а полиция арестовала нескольких активистов. К вечеру протесты сошли на нет.

На прошлой неделе противники Пашиняна, объединившиеся в "Движение за спасение Отечества", выдвинули единого кандидата в премьер-министры страны. Кандидатуру, которая удовлетворила бы всех участников антиправительственного альянса, искали больше трех недель. В итоге сошлись на 74-летнем Вазгене Манукяне, который очень давно, в 1990-1991 годах, возглавлял правительство республики. В 1992-1993 годах, в разгар первой карабахской войны, Манукян руководил министерством обороны, а затем долгие годы возглавлял Общественный совет Армении.

5 декабря на митинге в центре Еревана, на котором собрались несколько тысяч человек (по данным оппозиции, рекордные 40 тыс.) и где был окончательно сформулирован ультиматум премьер-министру, Манукян заявил, что если Пашинян не уйдет сам, его вынудят это сделать. "Пашинян должен понять, что это движение - шанс уйти цивилизованно. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его", - сказал Манукян. Он также заявил о готовности возглавить страну на переходный период - до проведения внеочередных парламентских выборов, на которых сам пообещал не выдвигаться.

Говоря о выполнении подписанного 10 ноября соглашения с Россией и Азербайджаном о Карабахе, он признал, что отказаться от него Армения не сможет. "Мы никогда не смиримся с этим заявлением, но оно де-факто сейчас действует. Мы не можем отказаться от него, поскольку это будет означать возобновление войны с Турцией и Азербайджаном, <...> но заявление составлено неряшливо, там есть множество пробелов, новое правительство должно уточнить все нюансы и решить вопросы в выгодном для нас ключе", - объяснил он задачи будущего кабинета.

Тем временем Никол Пашинян демонстрирует, что уходить не собирается. Перед субботним митингом оппозиции он вышел в прямой эфир на Facebook и заявил, что легально его сместить нельзя, поскольку он пришел к власти законным путем после "единственных в истории парламентских выборов, которые никем не были оспорены". "Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение", - сказал премьер-министр.

В понедельник Никол Пашинян принял участие в мемориальных мероприятиях по случаю 32-й годовщины землетрясения 7 декабря 1988 года, посетив города Гюмри, Спитак, Ванадзор и село Ширакамут. Однако даже в такой день не удалось избежать скандала. Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра. "Его присутствие для меня нежелательно, неприятно. Представитель духовенства не обязан служить где-либо по чьему-то желанию", - заявил он.

Во вторник Пашинян встретился с послом США Линн Трейси, обсудив с ней отношения двух стран и ситуацию в Карабахе. В тот же день главу правительства призвал уйти в отставку католикос армянской апостольской церкви Гарегин II.

С призывом к отставке Никола Пашиняна выступил и католикос Великого дома Киликийского Арам Первый - духовный пастырь армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра, пишет "Коммерсант".

Ранее за отставку высказались Национальная академия наук, Ереванский государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Покинуть пост премьер-министра от него потребовали все руководители независимой Армении, которые правили страной с 1991 по 2018 год: Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Ранее к проведению досрочных выборов в парламент призвал и действующий президент Армен Саркисян (после реформы 2015 года полномочия президента были сокращены, страна стала парламентской республикой).

"Все бывшие власти независимой Армении войдут в историю как власти, победившие и освободившие земли, достойно защищавшие родину. А ты - как руководитель, недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, не способный на ведение переговоров", - обратился к премьер-министру Саргсян, вынужденный отказаться от власти в 2018 году из-за начатых Пашиняном массовых акций протеста. Экс-президент Кочарян, которого после прихода Пашиняна обвинили в попытке свержения государственного строя, заявил, что тому можно дать гарантии безопасности в случае отставки.

По истечении срока ультиматума Николу Пашиняну от имени "Движения за спасение Отечества" с видеообращением на своей странице в Facebook обратился представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. "Никол, все равно ты уйдешь. Уходи без потрясений, хотя бы сейчас побереги наш народ, государство и государственность, не подрывай внутреннюю жизнь нашей страны. Твой уход жизненно важен для нашего народа и государства", - отметил Ишхан Сагателян, призвав полицию не выполнять "незаконные приказы Пашиняна".

По словам депутата парламента от партии "Процветающая Армения" Наиры Зограбян, Никол Пашинян де-факто больше не имеет власти в Армении, и с 8 декабря "по всей стране стартуют разрешенные законом акций неповиновения". "Мы должны добиться его ухода и избрания парламентом нового премьера, если не хотим поставить под угрозу территориальную целостность Армении и в целом армянскую государственность", - подчеркнула она.

По словам Наиры Зограбян, позиция намерена использовать в политической борьбе "забастовки на предприятиях и в учебных заведениях, блокада зданий, все то, что разрешено законом и чем в свое время щедро пользовался Никол Пашинян". "Мы будем использовать только разрешенные законом инструменты", - добавила она.

В свою очередь, демонстрирующие лояльность премьер-министру силовые структуры обвиняют оппозицию в искусственном подогревании протестов. "Согласно информации, полученной Службой национальной безопасности, ряд юридических лиц, руководителей органов местного самоуправления принуждают подчиненных к участию в организуемых в Армении митингах путем уговоров, материальной заинтересованности, а в некоторых случаях угрожая увольнением", - говорится в заявлении СНБ. В связи с этим Служба национальной безопасности призвала не подчиняться "незаконным требованиям работодателей, раскрыть все случаи принуждения к участию в митингах и привлечь виновных к строгой ответственности".

По словам армянского политолога Александра Искандаряна, законно отстранить премьер-министра от власти практически невозможно. "Конституция создавалась Сержем Саргсяном под Республиканскую партию, и она сейчас оказалась очень удобной для Пашиняна. При нынешней конфигурации, когда более двух третей в парламенте у правящей фракции, отправить его в отставку невозможно. Нельзя даже отменить военное положение, которое продолжает действовать в стране: для этого нужно более 50% голосов депутатов. Даже чтобы организовать импичмент, нужна поддержка трети депутатов, но и этого у оппозиции в парламенте нет", - пояснил Искандарян.

Из 132 депутатов национального парламента 85 состоят в поддерживающем Пашиняна блоке "Мой шаг", вторая по численности фракция - у оппозиционной "Процветающей Армении", но в ней всего 24 депутата. С 10 ноября из "Моего шага" вышли три депутата, 8 декабря заявление об отставке подал еще один член фракции, Арам Хачатрян. Причина отставки не была названа.