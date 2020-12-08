Fredex / DepositPhotos Жителя Минска приговорили к двум годам колонии за надпись "Не забудем" на тротуаре

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Судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк приговорила к двум годам колонии 26-летнего Максима Павлющика, который краской написал "Не забубем" (имелось в виду "Не забудем") на тротуаре у станции метро "Пушкинская", где в августе погиб участник протестов Александр Тарайковский. О приговоре сообщает Tut.by.

Суд признал Максима Павлющика виновным в хулиганстве, совершенном повторно либо группой лиц. 25-летнюю "сообщницу" мужчины Марию Бобович приговорили к 1,5 года "домашней химии" - ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ее отпустили из суда с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Молодые люди не были знакомы друг с другом. Павлющик подошел к Бобович на улице, когда она наносила надпись возле мемориала Тарайковскому, и попросил кисточку, чтобы закончить фразу.

В ходе суда с обоих фигурантов сняли обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества в связи с тем, что городские власти оценили нанесенный ими ущерб всего в 211 белорусских рублей (около 80 долларов), хотя первоначально ущерб оценивался в 7,5 тысячи рублей. Также в ходе суда выяснилось, что надписи не были циничными.

Максим Павлющик ранее был судим по ст. 339 (хулиганство), наказание отбыл. Его и Марию Бобович правозащитники признали политзаключенными.

В последнем слове Максим Павлющик, не сдерживая слез, извинился перед судом и родственниками. Он сказал, что ему стыдно за поступок. Максим попросил дать ему шанс в виде максимального срока "домашней химии", чтобы быть с родными. Обвиняемый также обратился к своей беременной девушке: "Мы обязательно распишемся".

Адвокат Павлющика Александр Филанович настаивал, что потребительские свойства плитки, на которую была нанесена надпись, не изменились - она осталась на месте, по ней все так же можно ходить, а проводились лишь работы по уборке.

"Обычный человек, который рисует "Я люблю Свету" - он совершает хулиганские действия? Максимум, по какой статье можно квалифицировать это дело, - это 17.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - пояснил защитник.

По его словам, в действиях Павлющика нет уголовного преступления. Адвокат призвал придерживаться принципов гуманизма и соразмерности наказания.

Александр Тарайковский погиб у станции метро "Пушкинская" 10 августа во время протестов против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По версии властей, в руках у Тарайковского взорвалось неизвестное устройство. Conflict Intelligence Team изучила фотографии и видео с площади и предположила, что протестующего могли застрелить силовики, а именно один из бойцов спецназа КГБ Белоруссии "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз".

В начале ноября СК приостановил проверку по поводу гибели Тарайковского, уголовное дело так и не возбудили. Рядом с местом его гибели организовали народный мемориал с цветами и надписью "Не забудем", но его уничтожили силовики.

Коммунальники периодически посыпали надпись "Не забудем" технической солью, но она появлялась вновь.

7 декабря в суде Советского района Минска был вынесен приговор Наталье Херше - белоруске, которая 12 лет живет в Швейцарии и имеет гражданство этой страны. На женском марше 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца, после чего на нее завели уголовное дело. Суд назначил Наталье наказание в виде 2,5 года лишения свободы.

"Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину - Беларусь будущего, свободную Беларусь", - сказала обвиняемая в суде.

Судья Сергей Шатило постановил удовлетворить гражданский иск 22-летнего сотрудника ОМОН Сергея Кончика и выплатить ему компенсацию в виде 1000 рублей. Наталью Херше судья признал виновной по ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у Натальи.

После объявления приговора родственники стали кричать "Позор!". Брат Натальи сообщил, что адвокат будет обжаловать приговор.

Посол Швейцарии в Белоруссии Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, сообщил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку, насколько это возможно. Он уже навещал Наталью три раза в СИЗО.