Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов в связи с пандемией всем покаявшимся в течение года. Прощение грехов даруется "покаявшимся и при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, - исповедь, причащение и молитва". Об этом, как передает ТАСС, сказано в особом декрете, которым устанавливается специальный год, посвященный святому Иосифу. Декрет опубликовала Апостольская пенитенциария (один из трех трибуналов Святого престола, который ведает индульгенциями).

Обычно Католическая церковь массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Папы Римские периодически объявляют внеочередные юбилейные годы. Так, Франциск объявлял внеочередной юбилейный год милосердия, который длился с 8 декабря 2015 года до 20 ноября 2016 года.

Ранее в этом году, согласно постановлению Апостольской пенитенциарии уже отпускались грехи больным коронавирусом и медикам.

"В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома", - говорится также в декрета.

Понтифик также напомнил, что в народе св. Иосифа считают "покровителем благой смерти".

В проповеди, с которой Франциск выступил во вторник по случаю праздника Непорочного зачатия Девы Марии, понтифик отметил необходимость соблюдать все нормы и правила, устанавливаемые властями для недопущения распространения коронавируса. Он пояснил, что именно в целях недопущения больших сборищ было решено отказаться от его традиционной поездки во второй половине дня на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери.

Франциск сделал это неожиданно рано утром, пока на улицах города никого не было. "Но это не мешает отдать Богоматери цветы, которые ей ценны более всего: молитва, проявление милосердия и сердце, открытое прощению", - сказал Франциск.

Согласно решению правительства Италии, рождественские мессы пройдут в церквях страны до 22:00 вместо полуночи.

Отсчет года св. Иосифа начался во вторник, день Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, и завершится 8 декабря 2021 года.

Понтифик принял свое решение в связи со 150-летием подписания папой Римским Пием IX декрета, согласно которому св. Иосиф был объявлен покровителем Католической церкви. Об этом сообщается в особом декрете о предоставлении специальных индульгенций верующим по случаю Года св. Иосифа, который опубликовала во вторник Апостольская пенитенциария (один из трех трибуналов Святого престола).

По этому случаю папа Франциск направил верующим апостольское послание Patris Corde ("Сердцем отца"), текст которого во вторник также обнародовал Святой престол. В этом документе понтифик отметил особую роль Иосифа, обрученного мужа Богородицы, в евангельской истории.

Одновременно папа Франциск отметил, что ни один другой святой кроме самой Девы Марии не привлекал такого внимания его предшественников на Апостольском престоле. В свое время папа Римский Пий IX провозгласил его покровителем Католической церкви, Пий XII признал его патроном трудящихся, а Иоанн Павел II назвал "хранителем Спасителя".

Понтифик подчеркнул, что Иосиф любил Христа "сердцем отца" и обратил внимание на то, что авторы всех четырех Евангелий называют Иисуса "сыном Иосифа".