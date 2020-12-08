Дональд Трамп

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr Ожидается, что во вторник Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по законопроекту об оборонном бюджете на финансовый 2021 год

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Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к конгрессменам-республиканцам с призывом отдать свой голос против законопроекта об оборонном бюджете на финансовый 2021 год и напомнил, что он как президент может наложить вето на этот документ.

"Я надеюсь, что республиканцы в Палате представителей проголосуют против очень слабого закона о национальной обороне, в отношении которого я применю право вето", - написал он в Twitter.

При этом Дональд Трамп напомнил, что этот законопроект в правильной версии должен включать в себя отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента; также документ должен предусматривать сокращение контингентов США за рубежом и защиту национальных американских памятников.

Однако парламентарии могут обойти президентское вето: для этого в обеих палатах Конгресса против него должны проголосовать две трети конгрессменов.

Ожидается, что во вторник Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по законопроекту об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В частности, этот законопроект включает положения об ужесточении американских санкций, которые могут помешать реализации российских трубопроводных проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода, передает "Интерфакс".

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом за сделку с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.