Великобритания первой из западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса

Стоп-кадр видео Sky News / Youtube.com 2 декабря американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили первую лицензию на выпуск своей вакцины от британского государственного управления по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA)

BioNTech SE / twitter.com

Великобритания начала вакцинацию групп риска от коронавируса с помощью вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. По данным BBC, Великобритания начала массовую вакцинацию первой из западных стран.

Первую прививку вне клинических испытаний врачи Университетской больницы Ковентри сделали Маргарет Кинан из Северной Ирландии. Через неделю ей исполнится 91 год. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что первыми вакцинацию пройдут люди старше 80 лет и работники домов престарелых.

"Для меня большая честь быть первым человеком, вакцинированным против Covid-19, это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать", - заявила Кинан, добавив, что с нетерпением ждет новых встреч с семьей и друзьями в новом году после вынужденной изоляции на протяжении большей части года. Она также поблагодарила всех медицинских работников за заботу о ней. Вторую дозу вакцины миссис Кинан получит спустя 21 день.

Правительство обеспечило для населения 40 млн доз вакцины от коронавируса. Поставщики Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили Sky News, что к концу года в страну может быть поставлено до 4 млн доз вакцины. Первая партия составила около 800 тыс. доз.

2 декабря американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили первую лицензию на выпуск своей вакцины от британского государственного управления по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Решение было выдано на основании результатов третьей фазы клинических испытаний, которые продемонстрировали эффективность препарата на уровне95%.

"Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании - исторический момент в борьбе с COVID-19. Это разрешение - цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку и принимать своевременные меры для защиты населения Великобритании", - заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.