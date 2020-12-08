Чак Йегер, 2012 год

DVIDS В 1947 году он первым в мире смог преодолеть звуковой барьер на экспериментальном самолете X-1

U.S. Air Force

В США на 98-м году жизни умер легендарный американский летчик-испытатель, ас Второй мировой войны, пионер полетов на сверхзвуковой скорости Чак Йегер. В 1947 году он первым в мире смог преодолеть звуковой барьер на экспериментальном самолете X-1. Йегер скончался 7 декабря в больнице Лос-Анджелеса, сообщает CNN.

В 1941 году 18-летний Чак Йегер завербовался в военно-воздушные силы США и к 20 годам стал летным офицером. В октябре 1944 года молодой пилот сбил за один день пять немецких истребителей, в ноябре - четыре за день. К концу войны на счету 22-летнего Йегера было больше 60 боевых вылетов и 13 сбитых вражеских самолетов.

После войны он обучался на летчика-испытателя и попал на военно-воздушную базу Мьюрок (ныне Эдвардс), где разрабатывались и испытывались реактивные самолеты. 14 октября 1947 года Йегер за штурвалом X-1 первым в мире развил сверхзвуковую скорость. За два дня до этого он сломал два ребра, упав с лошади, но обратиться к врачу на базе означало бы отстранение от исторического полета, поэтому в курсе происшедшего были только жена Йегера и инженер Джек Ридли.

Помимо того, что Йегер страдал от жуткой боли в боку, он практически не мог пользоваться правой рукой. При этом в полете ему предстояло выполнить несколько серьезных манипуляций, в том числе герметично закрыть дверь кабины, что можно было сделать только правой рукой и с усилием. Пилот рассказал о своей проблеме Ридли, и тот предложил использовать в качестве дополнительной механической силы рукоятку метлы. Полет прошел успешно, однако держался в секрете вплоть до июня 1948 года.

После этого Йегер не раз летал на сверхзвуковой скорости, а в 1953 году побил рекорд Скотта Кроссфилда, сумевшего достичь границы 2 Маха. Журналист и писатель Том Вулф описал подвиги авиалегенды в своей культовой документальной книге "Парни что надо" ("Нужная вещь", Right Stuff) о зарождении американской космической программы.

Йегер славился не только своим талантом прирожденного летчика, но также манерой речи и голосом, которому старались подражать другие пилоты. "Военные, а затем гражданские пилоты, пилоты из Мэна, Массачусетса, из обеих Дакот и Орегона - словом, отовсюду, - начали говорить с протяжным западновиргинским акцентом или, по крайней мере, подражать ему, насколько можно. Это был говор самого праведного из всех обладателей нужной вещи - Чака Йегера", - писал Том Вулф.

Впоследствии Йегер руководил Аэрокосмической школой пилотов-исследователей, готовившей летчиков-испытателей к космическим полетам. Выпускники школы участвовали в программах "Джемини", "Аполлон", летали на шаттлах. Йегер уволился из ВВС с 1975 году в звании бригадного генерала, налетав за свою карьеру более 10 тысяч часов на военных самолетах 361 различного типа и модели. После отставки Йегер оставался ценным советником правительства и аэрокосмической промышленности.