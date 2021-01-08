В Израиле, где введен третий национальный локдаун, все взрослое население к концу марта будет привито вакцинами Pfizer и Moderna

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Правительство Израиля намерено до конца марта 2021 года привить от коронавируса все население старше 16 лет.

По данным агентства Bloomberg, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху договорился о поставках необходимого количества доз вакцины с компанией Pfizer. 7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин Moderna.

По словам премьера, Израиль выступит модельным государством, которое будет делиться данными о вакцинации с разработчиками и производителями вакцин, а также с другими государствами.

По последним данным, в Израиле количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 474 тыс. 018, скончались от коронавирусной инфекции 3587 пациентов. От коронавируса в стране уже привито почти 1,7 миллиона граждан (около 18% населения). Это больше, чем в любой другой стране мира.

Вакцинацию в первую очередь проходят медики, соцработники и пожилые люди старше 60 лет. Но больницы иногда прививают остаточными дозами и другие категории граждан.

Нетаньяху в преддверии очередных выборов в марте надеется, что программа вакцинации поможет восстановить экономику Израиля, отмечает Bloomberg.

В ночь на пятницу, 8 января, в Израиле вступил в силу третий национальный локдаун, который продлится не менее 14 дней, то есть по меньшей мере до 21 января. Закрыты все школы и детские сады, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. За редким исключением запрещены вылеты за границу.

Выходить на работу разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий, строительных компаний и предприятий по обеспечению инфраструктур. Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия - ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Как сообщает NEWSru Israel, продолжает действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они находятся в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если для этого не использовался автомобиль.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Все прилетающие из Великобритании и ЮАР принудительно отправляются на прохождение карантина в гостиницах. Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Но режим "take away" запрещен.

Ограничения коснулись и профессионального спорта - в ближайшие две недели не будет проводиться никаких соревнований.