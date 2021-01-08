Мэр Лондона завил, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля и объявил чрезвычайную ситуацию

Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn / wikimedia.org Британские эксперты отмечают, что ситуация в Лондоне ухудшилась во многом из-за распространения "британского" штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, нежели "классический" COVID-19

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Мэр Лондона Садик Хан завил, что ситуация с коронавирусом в Лондоне вышла из-под контроля и объявил чрезвычайную ситуацию. Согласно правительственным оценкам, число инфицированных в столице Великобритании превысило 1000 человек на каждые 100 тыс. населения.

Бюро национальной статистики называет еще более высокую цифру: по их подсчетам, в Лондоне мог быть инфицирован каждый 30-й житель. Именно эти цифры и привел мэр в своем Twitter, обосновывая введение ЧС.

"Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей", - написал мэр.

По словам Садика Хана, в столичных больницах сейчас находится более 7 тыс. пациентов с коронавирусом, что на 35% больше, чем на прошлогоднем пике, отмечает Русская служба BBC.

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.



One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.https://t.co/OjV7SZ4BgQ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 8, 2021

Хан добавил, что "лондонцы продолжают приносить огромные жертвы", но он "умоляет" их оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. Он также призвал закрыть места богослужения и в обязательном порядке носить маски на улице. Мэр уже написал письмо премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой предоставить дополнительную финансовую помощь тем, кто вынужден самоизолироваться и не может работать.

Более 100 лондонских водителей пожарных машин временно пересели в кареты скорой помощи, чтобы помочь справиться с ситуацией.

Британские эксперты отмечают, что ситуация в Лондоне ухудшилась во многом из-за распространения "британского" штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, нежели "классический" COVID-19.

Чрезвычайная ситуация (major incident) - это событие или ситуация с серьезными последствиями, которые требуют особых мер одного или более агентств по чрезвычайным ситуациям. Раньше к таким ситуациям был отнесен пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower в 2017 году и террористические атаки на Вестминстерском мосту в марте 2017 года и Лондонском мосту в ноябре 2019 года.

С этой недели в Англии действует национальный локдаун, уже третий по счету. Карантин действует и в Шотландии.