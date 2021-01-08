Прокуратура США завела уголовное дело по факту беспорядков в Капитолии, ФБР объявило в розыск десятки человек

Blink O'fanaye / Flickr.com Большинство из них обвиняются в незаконном проникновении на территорию Капитолия. Однако есть и обвинения, связанные с кражей государственного имущества и нарушением правил использования огнестрельного оружия

USCapitol / Flickr.com

Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий с привлечением сотен следователей для установления личностей и ареста преступников.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что 15 людям были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне в связи с беспорядками, а еще 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками.

Большинство из них обвиняются в незаконном проникновении на территорию Капитолия. Однако есть и обвинения, связанные с кражей государственного имущества и нарушением правил использования огнестрельного оружия.

Один мужчина был арестован возле Капитолия по обвинению в ношении полуавтоматического штурмового оружия и 11 коктейлей Молотова, раcсказал прокурор Шервин.

По его словам, эти аресты - лишь первый шаг в усилиях по привлечению виновных к ответственности. "Это была очень опасная ситуация, - отметил он. - Мы пытаемся рассмотреть эти дела как можно скорее, и хотя пока заведено только 15 дел, это хорошее начало, но это ни в коем случае не конец".

Выдвижение такого количества обвинений всего за 36 часов подчеркивает агрессивность подхода прокуратуры, отмечает "Голос Америки".

Как пояснил Шервин, поскольку большинству участников беспорядков полиция Капитолия разрешила разойтись по домам, усилия по выявлению и аресту преступников могут занять несколько месяцев, если не целый год.

Сотни следователей просматривают видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы установить личности виновных. "Мы будем агрессивно предъявлять обвинения по этим делам", - предупредил Шервин.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Джеффри Розен также заявил, что министерство юстиции твердо намерено гарантировать, чтобы лица, ответственные за это нападение "понесли всю ответственность за свои действия в соответствии с законом".

Директор ФБР Кристофер Рэй заверил, что его ведомство "задействует все следственные ресурсы", чтобы предъявить обвинения преступникам. Федеральное бюро расследований США уже призвало граждан США помочь в установлении личностей зачинщиков беспорядков в здании Конгресса, опубликовав фото разыскиваемых лиц. Кроме того, ФБР объявило вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за информацию о тех лицах, которые установили самодельные взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/KSUpFHyZZG pic.twitter.com/qS6cW0DX32 — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Многие возлагают ответственность за разжигание беспорядков на президента Дональда Трампа, который в ходе выступления на митинге призвал своих сторонников и дальше оспаривать результаты выборов. В результате беспорядков на Капитолийском холме погибли пять человек и несколько десятков получили ранения.