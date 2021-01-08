Одному из задержанных в Вашингтоне по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.

По данным газеты The Washington Post, несколько десятков человек, задержанных в ходе беспорядков в Капитолии, в четверг предстали перед судом. Как ранее сообщил и.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин, по беспорядкам на Капитолийском холме было возбуждено 40 дел, еще 15 ожидались до конца дня в четверг. Прокурор заявил, что у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и бутылка с "коктейлем Молотова". По данным Washington Post, одному человеку было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции с применением хоккейной клюшки.

Еще одному из задержанных, как сообщает газета, в суде потребовался переводчик с русского языка. Говорящий на русском задержанный, согласно изданию, заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите". Другой информации о русскоязычном задержанном издание не приводит.

Сейчас полиция, ФБР и Минюст США продолжают поиск людей, участвовавших в беспорядках в Вашингтоне. Сотни следователей просматривают видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы установить личности виновных. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает вознаграждение в размере 1 тысячи долларов за информацию, которая поможет задержать участника беспорядков.

Директор ФБР Кристофер Рэй заверил, что его ведомство "задействует все следственные ресурсы", чтобы предъявить обвинения преступникам. Федеральное бюро расследований США призвало граждан США помочь в установлении личностей зачинщиков беспорядков в здании Конгресса, опубликовав фото разыскиваемых лиц. Кроме того, ФБР объявило вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за информацию о тех лицах, которые установили самодельные взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/KSUpFHyZZG pic.twitter.com/qS6cW0DX32 — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек.