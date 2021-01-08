ВСЕ ФОТО По словам действующего главы государства, он намерен сосредоточиться на передаче Белого дома бывшему сопернику на выборах

The White House / Youtube.com Президент Дональд Трамп заявил, что администрация нового лидера США Джо Байдена придет к власти 20 января

Gage Skidmore / wikimedia.org "Конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", - сообщил Трамп

USCapitol / Flickr.com

Президент Дональд Трамп заявил, что администрация нового лидера США Джо Байдена придет к власти 20 января.

По словам действующего главы государства, он намерен сосредоточиться на передаче Белого дома бывшему сопернику на выборах.

"Конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", - сообщил Трамп в своем видеообращении в Twitter.

Президент подчеркнул, что оспаривая результаты голосования, он боролся за демократию. "Мой штаб активно пользовался всеми юридическими возможностями по оспариванию результатов выборов, тем самым я боролся за защиту американской демократии. Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах", - заявил Трамп.

При этом действующий президент США осудил беспорядки, произошедшие во время ратификации результатов президентских выборов в Конгрессе, и пообещал, что виновные понесут наказание. "Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", - заявил Трамп. В то же время он пообещал своим сторонникам, что все только начинается, назвав их "потрясающими". "Я хочу, чтобы вы знали, наше невероятное путешествие только начинается. Спасибо. Храни вас бог. И храни бог Америку", - сказал Трамп.

Начавшееся 6 января заседание Конгресса по утверждению результатов выборов было прервано после того, как конгрессмены утвердили 12 голосов выборщиков из 538. Процедуру пришлось прервать после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия, а правоохранители не смогли сдержать поток людей.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Члены американского правительства также обсуждали возможность импичмента. С призывом использовать 25-ю поправку к вице-президенту Майку Пенсу обратились демократы из юридического комитета Палаты представителей. "Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас задействовать 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности. Президент Трамп раз за разом демонстрировал, что он не желает защищать нашу демократию и выполнять свои обязанности (главы государства)", - говорится в письме, подписи под которым поставили 19 законодателей.

Однако вице-президент Пенс выступил против использования 25-й поправки к Конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти до окончания срока его полномочий. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к вице-президенту, это решение поддержали несколько должностных лиц кабинета Трампа. Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин также обсуждали задействование 25-й поправки для отстранения Трампа, но отказались от этого шага.