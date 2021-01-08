Бостонский террорист Джохар Царнаев потребовал 250 тысяч долларов компенсации за отнятую тюремными охранниками бейсболку

Security camera of federal courthouse / United States Marshals Service / wikipedia.org

Джохар Царнаев, приговоренный в США к пожизненному заключению за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, подал иск к властям на 250 тысяч долларов за ненадлежащее обращение с ним в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо.

26-летний Царнаев назвал поведение охранников и надзирателей в тюрьме ADX Florence "незаконным и дискриминационным", так как они забрали у него белую бейсболку, посчитав ее ношение "проявлением неуважения к ФБР и жертвам" взрывов в Бостоне. Во время теракта Царнаев был в такой белой бейсболке Polo от Ralph Lauren.

Кроме того, заключенный пожаловался на то, что душ в тюрьме ему разрешают принимать не чаще трех раз в неделю. Подобное обращение, по его словам, ведет к ухудшению его физического и психологического здоровья. Иск от имени Царнаева был подан в суд в понедельник, 4 января, но еще не принят в производство, поскольку пошлина в 402 доллара за него еще не оплачена, сообщает The Boston Herald.

Here it is: The Polo Ralph Lauren cap that introduced the world to Dzhokhar #Tsarnaev. pic.twitter.com/Rx0xDuweOr — Laurel J. Sweet (@Laurel_Sweet) March 25, 2015

Теракт на Бостонском марафоне произошел 15 апреля 2013 года. В результате трех взрывов погибли три человека, 260 получили ранения. Соучастник теракта и брат Джохара Царнаева Тамерлан Царнаев был убит при задержании. Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения. Суд присяжных приговорил его к смертной казни, однако летом прошлого года приговор был изменен на пожизненное заключение.