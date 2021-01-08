Бостонский террорист Джохар Царнаев потребовал 250 тысяч долларов компенсации за отнятую тюремными охранниками бейсболку
Security camera of federal courthouse / United States Marshals Service / wikipedia.org
Бостонский террорист Джохар Царнаев потребовал 250 тысяч долларов компенсации за отнятую тюремными охранниками бейсболку
 
 
 
Бостонский террорист Джохар Царнаев потребовал 250 тысяч долларов компенсации за отнятую тюремными охранниками бейсболку
Security camera of federal courthouse / United States Marshals Service / wikipedia.org

Джохар Царнаев, приговоренный в США к пожизненному заключению за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, подал иск к властям на 250 тысяч долларов за ненадлежащее обращение с ним в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо.

26-летний Царнаев назвал поведение охранников и надзирателей в тюрьме ADX Florence "незаконным и дискриминационным", так как они забрали у него белую бейсболку, посчитав ее ношение "проявлением неуважения к ФБР и жертвам" взрывов в Бостоне. Во время теракта Царнаев был в такой белой бейсболке Polo от Ralph Lauren.

Кроме того, заключенный пожаловался на то, что душ в тюрьме ему разрешают принимать не чаще трех раз в неделю. Подобное обращение, по его словам, ведет к ухудшению его физического и психологического здоровья. Иск от имени Царнаева был подан в суд в понедельник, 4 января, но еще не принят в производство, поскольку пошлина в 402 доллара за него еще не оплачена, сообщает The Boston Herald.

Теракт на Бостонском марафоне произошел 15 апреля 2013 года. В результате трех взрывов погибли три человека, 260 получили ранения. Соучастник теракта и брат Джохара Царнаева Тамерлан Царнаев был убит при задержании. Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения. Суд присяжных приговорил его к смертной казни, однако летом прошлого года приговор был изменен на пожизненное заключение.