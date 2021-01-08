В США впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки скончались более 4000 зараженных

The National Guard / Flickr.com Соединенные Штаты остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся - на пятницу, 8 января, там суммарно выявлено 21 млн 585 тыс. 531 инфицированный COVID-19, зафиксировано 365 346 летальных исходов

The National Guard / Flickr.com

Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые с начала пандемии превысило четыре тысячи человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 4085 летальных исходов и 274 703 случая инфицирования COVID-19.

Соединенные Штаты остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся - на пятницу, 8 января, там суммарно выявлено 21 млн 585 тыс. 531 инфицированный COVID-19, зафиксировано 365 346 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 413 тыс. 417, число скончавшихся - до 150 тыс. 570, поправились более 10 млн человек.

На третьем месте по числу инфицированных - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 7 млн 961 тыс. 673 заболевших, из них умерли 200 тыс. 498 человек, вылечились более 7 млн.

На четвертом месте - Россия, которая также стоит на первом месте из европейских стран по числу инфицированных COVID-19. Всего за время пандемии в РФ выявлено 3 355 794 инфицированных жителей страны. 60 911 человек скончались.