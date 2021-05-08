Европейский фонд за демократию внес залог в размере 40 тысяч лари (9,6 тысячи евро) за освобождение из-под стражи председателя грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Политик находится под арестом с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на протестах в июне 2019 года.

Освобождение Мелии было одним из ключевых требований грузинской оппозиции на переговорах с правящей партией "Грузинская мечта". 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля стороны достигли соглашения, которое, среди прочего, предусматривало амнистию для фигурантов дела о событиях 20 июня 2019 года, приведших к попытке штурма парламента Грузии.

Мелия заявил о согласии выйти на свободу в случае выплаты залога Евросоюзом, но выступил против законопроекта об амнистии, поскольку он предусматривает амнистию не только для оппозиционных активистов, но и для превысивших полномочия силовиков, пишет "Грузия Online".

Представительство ЕС в Грузии на своем сайте назвало выплату залога за Мелию "еще одним важным шагом для прекращения политического кризиса в Грузии".

"Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению [от 19 апреля] и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего Грузии", - говорится в сообщении.

Согласно грузинскому законодательству, генпрокуратура страны должна обратиться с ходатайством в суд и потребовать изменения меры пресечения для освобождения Мелии, сообщает ТАСС.

Уголовное дело против Ники Мелии было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. Акции протеста в Тбилиси были вызваны визитом депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Оппозицию возмутило, что Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии и вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке.

Президент России Владимир Путин после протестов в Тбилиси ввел временный запрет на авиасообщение с Грузией. Тогдашний премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки на бывшего президента страны, основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили и "его агрессивную группу".

Мелия был освобожден под залог с обязательством носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов политик демонстративно снял его. После этого залог для Мелии был увеличен на 40 тысяч лари - до 70 тысяч, но он отказался выплачивать эту сумму, заявив о политическом преследовании.

16 февраля 2021 года парламент Грузии лишил Мелию депутатской неприкосновенности, на следующий день суд постановил его арестовать. Политик и его соратники забаррикадировались в штаб-квартире партии. 23 февраля полиция взяла офис штурмом и арестовала Мелию. С его арестом в Грузии углубился политический кризис, начавшийся после парламентских выборов в ноябре 2020 года, результаты которых не признала оппозиция.

По апрельскому соглашению между "Грузинской мечтой" и оппозицией, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.