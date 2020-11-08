ВСЕ ФОТО Джозеф Байден

Фото: Joe Biden / Twitter.com Байден объявил о своем избрании президентом США. "Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", - сказал Байден в обращении к нации. "Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять,"- подчеркнул он

Фото: Joe Biden / Twitter.com В этой связи он напомнил, что получил голосов более, чем какой-либо из предыдущих американских лидеров. По словам вероятного победителя, его поддержали 74 миллиона граждан

Фото: Joe Biden / Twitter.com

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно прогнозам СМИ, одержал победу на выборах, собирается восстановить уважение к стране на международной арене, объединить общество и восстановить роль Америки в мире. Об этом он заявил в субботу во время выступления в Уилмингтоне в своем родном штате Делавэр, передает ТАСС.

Байден объявил о своем избрании президентом США. "Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", - сказал Байден в обращении к нации. "Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять,"- подчеркнул он.

В этой связи он напомнил, что получил голосов более, чем какой-либо из предыдущих американских лидеров. По словам вероятного победителя, его поддержали 74 миллиона граждан.

Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, он заручился поддержкой 290 выборщиков из необходимых для победы 270, в то время как действующий глава государства Дональд Трамп - 214. Джо Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны, напоминают СМИ.

"Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны - ее средний класс - и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире", - сказал Байден.

"Народ сказал свое слово и мы получили уверенную победу на выборах, - заявил он. - Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 млн. Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его". "Я добивался этого поста для того, чтобы Америку вновь уважали в мире", - подчеркнул он.

Байден при этом призвал сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам, а также обещал работать над искоренением расизма в США.

Политик также пообещал восстановить "основу этой страны" - ее средний класс. Еще одной важной задачей для себя Байден назвал контроль над климатом на планете.

Байден, кроме того, в понедельник назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией. "Наша работа начнется с того, чтобы взять под контроль COVID-19", - сказал он.

Байден завершил выступление цитатой из католического гимна "На крыльях орла". Телекомпания CNN считает, что таким образом политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.

Напарница Байдена, кандидат в вице-президенты Камала Харрис заявила, что новый президент поможет американцам вновь обрести общую цель. "Джо сможет исцелить и объединить. Это человек с опытом и твердой рукой, - указала Харрис. - Личный опыт позволил ему обрести смысл существования. И это поможет нам всем, как единому народу, вновь обрести общую цель".

"Вы сделали свой выбор, - обратилась она к американцам, поддержавшим Байдена. - Вы выбрали надежду, единство, уважение, веру в науку и правду. Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки".

По словам советников предвыборного штаба победителя, выступление тематически построено на заимствованиях из последних крупных речей в ходе его предвыборной кампании в штате Джорджия, сообщил телеканал CNN. Текст обращения был подготовлен некоторое время назад, но на текущей недели в него были внесены некоторые изменения.

Байден намерен отменить ряд указов Трампа сразу же после инаугурации, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Так, он планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Напомним, упорное нежелание Трампа признавать свое поражение не помешало многим мировым лидерам признать победу Байдена. Его поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, главы правительств Бельгии, Норвегии, Португалии, Греции, Израиля и ряда других стран, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, мэры Лондона и Парижа.