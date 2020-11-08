Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, готовится Об этом сообщил в воскресенье телеканал .

Джо Байден и кандидат от демократов в вице-президенты США Камала Харрис "ведут сегодня подготовку полным ходом" к началу работы своей администрации, несмотря на отказ действующего президента Дональда Трампа признать поражение на выборах. Они, в частности, формируют группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с американскими ведомствами в том, что касается передачи власти. Данная работа, как ожидается, начнется в понедельник, узнали источники телеканала CNN.

По их сведениям, в указанную группу перед инаугурацией нового президента США, которая намечена на 20 января 2021 года, могут войти до 300 сотрудников.

Штаб Байдена, в частности, обновил созданный ранее в этом месяце сайт, посвященный передаче власти администрации, главой которой, как предполагается, станет демократ.

На обновленном сайте представлена информация о том, какие направления Байден считает приоритетными. Речь идет о борьбе с распространением нового коронавируса, экономическом восстановлении, искоренении расизма в стране и противодействии изменению климата. Кроме того, штаб Байдена создал учетную запись в Twitter, посвященную передаче власти будущей администрации.

Кроме того, издание Politico, тесно связанное с Демократической партией, назвало уже кандидатов на ключевые посты в кабинете Байдена. По его данным, госсекретарем США может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации Обамы Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона демократ может выбрать бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Среди других потенциальных кандидатов на пост госсекретаря, согласно прогнозу издания, - бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр), выступавший соавтором законопроекта о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, еще один сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут), а также бывший заместитель госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильям Бернс.

На пост шефа Пентагона, согласно оценкам издания, могут также претендовать сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (от Иллинойса), выступавшая соавтором проекта санкций против РФ в связи с утверждениями о якобы готовности Москвы платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции, и старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид (от штата Род-Айленд).

Список составлен, основываясь на разговорах с десятками помощников Байдена, его близкими союзниками, лоббистами, а также помощниками сенаторов и конгрессменов.

Официальные результаты президентских выборов США пока не объявлены. Байден же объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Между тем, зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два своих источника.

При этом канал не сообщает, как президент отреагировал на это предложение. Других данных он также не приводит.