В воскресенье в Минске проходит оппозиционный "Марш народовластия". Еще до начала протестов в центре города были усилены меры безопасности.

Участники акции планировали собраться в районе площади Свободы, но сотрудники правоохранительных органов оцепили практически весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова и провели там ряд задержаний, передает ТАСС.

Основной массе протестующих удалось собраться в районе стелы "Минск - город-Герой", но силовики разогнали их. Известно о задержаниях в этом районе.

По сообщению корреспондента российского агентства, сотрудников правоохранительных органов встретили колонну из нескольких тысяч протестующих, которая направлялась по улице Богдановича в центр города. Она сформировалась около казино "Белая вежа" из демонстрантов, которых силовики ранее вытеснили с проспекта Машерова. В районе Большого театра начался разгон, люди разбегались по дворам. На улице Немига у Минского кафедрального собора, где также шла колонна из нескольких сотен человек, прошли массовые задержания.

Число задержанных на несогласованных акциях протеста оппозиции в воскресенье в Минске превысило сто человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна". В списках центра уже 134 человека.

Первые точечные задержания в столице начались около 12:00. По информации правозащитников, они проходили не только в Минске. Известно о задержанных в Ляховичах и Гомеле.

Правоохранители подтвердили, что проводят задержания в Минске, людей отвозят в территориальные РУВД. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Акция несанкционированная, некоторых ее участников доставляют в территориальные РУВД", - отметила Ганусевич. По ее словам, речь идет примерно о десяти задержанных, информации о том, что среди них есть журналисты, пока нет. Однако как сообщил корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, его и его коллегу из другого российского СМИ доставили в РУВД для проверки документов, после чего отпустили.