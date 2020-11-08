Фото: Georgian Public Broadcaster / YouTube.com В Тбилиси в воскресенье на многотысячном митинге оппозиционных партий и их сторонников собравшиеся потребовали от властей назначить новые парламентские выборы

Фото: Georgian Public Broadcaster / YouTube.com

В Тбилиси в воскресенье на многотысячном митинге оппозиционных партий и их сторонников собравшиеся потребовали от властей назначить новые парламентские выборы, передает "Интерфакс". Участники митинга заявили, что итоги парламентских выборов 31 октября, на которых большинство получает правящая партия "Грузинская мечта", были сфальсифицированы.

Перед началом митинга в Тбилиси оппозиционные партии со своими сторонниками устроили шествие из разных точек Тбилиси к зданию парламента. Митинг пока проходит без каких-либо инцидентов. На демонстрации ожидается видеообращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Из-за большого количества митингующих городским властям пришлось перекрыть проспект Руставели, где расположен парламент. У здания законодательного органа усилены наряды полиции. Акция протеста также проходит в Батуми возле драматического театра.

Лидеры оппозиции, выступившие на митинге, утверждали, что власти тотально сфальсифицировали результаты выборов, поэтому кандидаты в депутаты от оппозиции отказываются получать мандаты и требуют назначения новых выборов.

"Наш протест завершится, когда власти выполнят наше требование о назначении новых парламентских выборов", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Согласно предварительным итогам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей, а восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент - 52% голосов, однако выборы проводились и в 30 одномандатных мажоритарных округах и в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, а в 16 мажоритарных округах 21 ноября будет проводиться второй тур.

"Грузинская мечта" с учетом мажоритарных мандатов получает в парламенте большинство и может формировать новое правительство.