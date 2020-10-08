Армянский МИД аннулировал аккредитацию российского журналиста Ильи Азара и запретил ему заниматься журналистской деятельностью на территории страны. Как пояснил сам Азар в Telegram, официально причиной такого решения стало то, что он якобы без аккредитации въехал в Нагорный Карабах, хотя изначально МИД выдал аккредитацию именно на работу в Карабахе.

"Якобы уже в процессе... процедура аккредитации была изменена, о чем сообщали по имейлу", - написал Азар, отметив, что "все эти дни МИД старался всеми силами ограничить доступ журналистов в Карабах". Неофициальной же причиной лишения аккредитации, по его словам, стал репортаж из городов Шуша и Лачин, опубликованный в "Новой газете" и вызвавший "негативный общественный резонанс".

Азар подтвердил, что его репортаж не понравился многим его друзьям в Армении и российским журналистам. "Ложных фактов в статье нет, мнения людей априори фактами не являются, данные официальных лиц в статье приведены", - отметил журналист. Он добавил, что журналист не должен становиться на какую-либо сторону в военном конфликте, а в репортаже становится "глазами и ушами читателя".

"То, что текст задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам, я понимаю, но еще раз скажу, что это просто репортаж: в нем есть люди, которые высказывают разные мнения, в том числе и яростно-патриотические", - пояснил Азар. С 2011 года журналист также является персоной нон-грата в Азербайджане из-за работы в Нагорном Карабахе.

В репортаже Азара из Шуши и Лачина приводятся рассказы добровольцев о том, что военные потери Нагорного Карабаха больше, чем сообщается официально, призывникам не хватает оружия и обмундирования, а ситуация на фронте плачевная. Жители Шуши утверждают, что в разбомбленном на днях городском культурном центре в тот момент находились сотни военных и полицейских.

Репортаж предваряет сообщение от редакции, в котором говорится, что "Новая газета" не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе и призывает к немедленному прекращению боевых действий. Корреспонденты издания "передают объективную информацию с места событий и стараются выслушать обе стороны", и не могут игнорировать "типичное для подобных конфликтов эмоциональное стремление граждан участвовать в войне или иначе поддерживать свою страну".