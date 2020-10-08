Полицейский, душивший коленом Джорджа Флойда, вышел под залог в $1 млн. В Миннесоте усилили меры безопасности

Darnella Frazier / Facebook Адвокаты родственников Флойда назвали освобождение Шовина "болезненным напоминанием от том, что мы все еще далеки от достижения справедливости в отношении Джорджа"

Pixabay.com

Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, применивший удушающий прием коленом против афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого привела к массовым протестам против произвола полиции в США, вышел на свободу под залог в 1 миллион долларов. Шовин находился в тюрьме Оук-Парк-Хайтс с 31 мая.

Бывший полицейский должен соблюдать ряд условий: не покидать штат без письменного разрешения суда и не контактировать с семьей Флойда, ему также запрещено хранить и приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным Fox News, залог был оплачен безналичным способом. Кто его оплатил, неизвестно. CNN со ссылкой на источник сообщает, что Ассоциация полицейских и миротворцев Миннесоты, которая поддерживает фонд правовой защиты, не вкладывала деньги.

Адвокаты родственников Флойда назвали освобождение Шовина "болезненным напоминанием от том, что мы все еще далеки от достижения справедливости в отношении Джорджа".

"Система надлежащей правовой процедуры сработала для Шовина и предоставила ему свободу, пока он ожидает суда. Напротив, Джорджу Флойду было отказано в надлежащей правовой процедуре, когда его жизнь прекратилась из-за счета в 20 долларов. Не было ни обвинения, ни ареста, ни слушания, ни залога. Просто казнь", - говорится в совместном заявлении адвокатов.

Представители семьи отметили, что Флойду было отказано в справедливости при жизни, и пообещали добиваться для него полного правосудия после смерти. Дерек Шовин должен предстать перед судом в марте 2021 года. Ему предъявлено обвинение в убийствах второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве.

Убийством третьей степени в американском законодательстве считается убийство по неосторожности, второй степени - убийство под влиянием момента и чувств, либо в результате крайнего безразличия к человеческой жизни. Трое коллег Шовина, участвовавших в задержании Флойда - Ту Тао, Томас Лейн и Александр Куэнг - обвиняются в пособничестве и подстрекательстве. Ранее все они вышли под залог в 750 тысяч долларов каждый на определенных условиях.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц после освобождения Шовина заявил, что подключит Национальную гвардию штата, а также мобилизует 100 солдат и 75 охранников в помощь местным правоохранительным органам для поддержания порядка, сообщает Star Tribune. В среду вечером несколько сотен человек прошли маршем от места гибели Джорджа Флойда к центру Миннеаполиса, протестуя против освобождения экс-полицейского.

Где будет жить Шовин после освобождения, неизвестно. Его дом в Окдейле, где он жил с супругой (после гибели Флойда она подала на развод), в августе был продан за 279 тысяч долларов.