В азербайджанском аэропорту Гянджи могут дислоцироваться как минимум два истребителя F-16. Это предположение подтверждают спутниковые снимки от 3 октября, опубликованные журналистом-расследователем газеты The New York Times Кристианом Трибертом.

"В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане находятся как минимум два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs. Истребители, вероятно, эксплуатируются ВВС Турции", - написал Триберт.

Журналист утверждает, что сравнил приблизительные размеры и визуальные характеристики истребителей с самолетами, в том числе эксплуатируемыми ВВС Азербайджана (МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39). F-16 турецкого производства - ближайший аналог тому, что запечатлено на снимках, говорит Триберт.

Также на снимках был найден более крупный грузовой самолет, который, по версии журналиста NYT, является транспортным самолетом CN-235, принадлежащим ВВС Турции.

По мнению Кристиана Триберта, присутствие истребителей F-16 говорит об "усилении участия более крупной державы - Турции - в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", пишет "Новая газета".

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвинили друг друга использовании наемников. Армения заявила о переброске Турцией 4 тыс. боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. В свою очередь, Баку заявляет, что на стороне Армении воюют представители курдских вооруженных формирований.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, однако и Баку, и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.

На прошлой неделе Ереван также утверждал, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Турция и Азербайджан отрицают причастность и даже вероятность такого происшествия.

На днях глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России "Джебхат Ан-Нусры" и других террористических организаций. Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.

За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек. В 1994 году было подписано соглашение о перемирии, однако мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.