Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило заговор с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер из ее загородного дома, написала газета The Detroit News со ссылкой на представителей ведомства, передает ТАСС.

Они говорят, что имел место заговор "с целью насильственного свержения правительства". Заговорщикам грозит пожизненное тюремное заключение.

"Несколько членов преступной группы говорили об убийстве "тиранов" и "взятии" действующего губернатора", - отметил агент ФБР в письменных показаниях для суда.

Расследование инициировали в начале 2020 года, когда через социальные сети ФБР узнало, что несколько человек обсуждали насильственное свержение правительств и правоохранительных органов нескольких штатов.

"Они говорили о создании общества, которое следовало бы Биллю о правах США <...>, - написал агент ФБР. - Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретчен Уитмер".

Как передает агентство Reuters, генпрокурор штата Мичиган сообщил, что семь человек, связанные с группировкой Wolverine Watchmen ("Стражи росомахи", Мичиган известен как "штат росомах"), находятся под стражей в связи с подозрением в попытке "разжечь гражданскую войну" и заговоре по похищению губернатора.