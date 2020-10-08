Главы МИД Франции и Германии предложат европейским странам новые санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального. Они указали, что неоднократно просили Россию расследовать обстоятельства дела Навального и привлечь виновных к ответственности, однако она не предоставила "никаких убедительных объяснений".

Конкретный набор мер пока ни одна из стран официально не озвучивала. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ограничительные меры будут введены против лиц, которые могут быть причастны к инциденту с Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства того, что произошло. Изначально сообщалось, что в числе санкций будут меры против строительства газопровода "Северный поток-2", однако, по данным Bloomberg, этого проекта они в итоге не коснутся.

Дипломатические источники Reuters рассказали, что в санкционный пакет, который готовят Франция и Германия, войдут в том числе меры против "сотрудников ГРУ". По словам собеседников агентства, Париж и Берлин предложат их европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе. Источники Bloomberg рассказали, что новые санкции против России планируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников.

Амстердам поддержит введение санкций против России, заявил глава МИД королевства Стеф Блок в Twitter. "Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям", - написал он.

В поддержку идеи выступила и Великобритания: глава британского МИД Доминик Рааб сказал, что Лондон будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы "добиться введения санкций против российских должностных лиц и тех, кого сочтут ответственными" за произошедшее. Его слова приводятся на сайте правительства.

Российский МИД предложил "опомниться вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений". В ведомстве в очередной раз заявили, что Москва сохраняет готовность к "открытому, честному и опирающемуся на факты" диалогу с Германией по ситуации с отравлением оппозиционера, и напомнили, что Генпрокуратура подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, который передан германской стороне, и Москва ждет реакцию на это обращение. Предыдущие запросы остались без ответа.