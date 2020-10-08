Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business в четверг заявил, что не верит результатам опросов и ощущает поддержку со стороны избирателей, передает ТАСС.

"Я не верю результатам опросов, поскольку никогда прежде мы не пользовались такой поддержкой, - сказал он. - Опросы были и на прошлых выборах, там были результаты по девяти разным штатам, по которым я проигрывал, но я в итоге победил во всех этих штатах и это были крупные штаты".

Согласно опросу, проведенному телекомпанией Fox News с участием 1 012 человек в период с 3 по 6 октября, кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена поддерживают 53%, а президента Дональда Трампа - 43% при степени погрешности полученных результатов в плюс-минус 3 процентных пункта.

Опрос, проведенный журналом The Economist и исследовательской службой YouGov с 4 по 6 октября среди 1364 потенциальных избирателей свидетельствует о том, что Байдена поддерживает 51% опрошенных, а Трампа - 42% при степени погрешности результатов плюс-минус 4,8 процентных пункта. Журнал оценивает вероятность победы Байдена на выборах в 91%.