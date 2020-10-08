Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности к переговорам со всеми политическими силами, в том числе с Садыром Жапаровым, которого поддержал парламент на пост премьер-министра, сообщила пресс-секретарь киргизского президента Толгонай Стамалиева.

Ранее пресс-секретарь сказала журналистам, что президент Жээнбеков не принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, так как от его не поступало на подпись соответствующего заявления, пишет 24.kg.

Глава государства возложил работу по "легитимизации всех процессов в Киргизии" на выдвинутого частью депутатов на пост торага (спикера парламента) Мыктыбека Абдылдаева. Вопрос отставки главы государства не рассматривается, подчеркнула Толгонай Стамалиева.

Между тем на сайте президента Киргизии опубликовано его обращение к народу. Для урегулирования политического кризиса глава государства предложил аннулировать результаты выборов в парламент (ранее это уже сделал ЦИК). Он также согласился с требованием отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса. "Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша (парламента. - Прим. NEWSru.com) и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша", - говорится в обращении президента.

Сооронбай Жээнбеков также выразил готовность покинуть свой пост, но только после нормализации ситуации. "Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики. Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе", - говорится в президентском обращении.

6 октября вечером собравшийся на экстренное заседание парламент Киргизии дал согласие на назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра вместо Боронова. Жапаров заявил в четверг, что не встречался с главой государства.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста из-за недовольства оппозиции итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов 4 октября, по результатам которых в парламент из 16 партий, участвовавших в кампании, проходили четыре: три провластные силы ("Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан"), а также оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан".

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.

Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали второй Координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента. Еще одно выдвинутое оппозицией требование - люстрация чиновников, передает "Интерфакс".

Садыр Жапаров является лидером партии "Мекенчил" (Патриот). Он дважды избирался в парламент, в 2007 году от созданной бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым партии "Ак Жол" ("Светлый путь").

Жапаров был освобожден своими сторонниками в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложника на оппозиционной акции. В связи с этим в 2017 году его приговорили к 11,5 года лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.