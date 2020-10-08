Российский журналист Юрий Котенок получил тяжелое ранение в результате обстрела собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши. Он был прооперирован в Степанокерте

Единый информационный центр Армении / Facebook Собор Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши после обстрела азербайджанскими войсками

Фото: Давид Гахраманян / Единый информационный центр Армении / Facebook

Российский журналист Юрий Котенок получил тяжелое ранение в результате обстрела собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши, сообщил в четверг армянский единый информцентр. Сейчас за жизнь журналиста борются врачи, передает "Интерфакс".

Согласно открытым данным, Юрий Петрович Котенок - военный эксперт, главный редактор издания "Сегодня.ру" .

МИД Армении подтвердил факт ранения российских журналистов в результате обстрела Вооруженными силами Азербайджана собора в карабахском городе Шуши, среди пострадавших также их сопровождающий - все граждане России.

По данным работающего в Карабахе военного журналиста Семена Пегова, второй раненый корреспондент из России - Левон Арзанов. "Второй раненый корреспондент из России - Арзанов Левон Смбатович, специальный корреспондент информпортала "Офицеры России", подполковник запаса. Специализация военные конфликты - Чечня, Абхазия, Приднестровье, Украина. В 2018 году проходил службу в должности военного советника в САР. Работает так же на информпортал "Силовой блок" и газету МО РФ "Красная звезда", - написал Пегов в своем телеграм-канале.

В четверг советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян написал в Facebook, что ВС Азербайджана нанесли второй ракетный удар по главному в Нагорном Карабахе собору Святого Христа Спасителя в Шуши.

Руководитель центра информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Ованнес Мовсисян сообщил, что в результате обстрела ранены несколько журналистов.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана ранее отвергли причастность азербайджанской армии к обстрелу церкви в Шуши. "Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения о памятники", - подчеркнули в военном ведомстве Азербайджана.