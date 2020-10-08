Президент США Дональд Трамп вместо вторых дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом проведет митинг, говорится в заявлении его предвыборного штаба, распространенном в четверг. Заявление цитирует РИА "Новости".

"Президент Трамп обнародует многочисленные отрицательные тесты перед дебатами, так что нет потребности в одностороннем объявлении (о смене формата. - Прим. РИА "Новости"). Безопасность всех причастных можно обеспечить легко, не отменяя шанс для избирателей увидеть обоих кандидатов, выходящих лицом к лицу. Мы пропустим это печальное оправдание, рассчитанное на то, чтобы выручить Джо Байдена, и вместо этого проведем митинг", - сказано в документе.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Диалог политиков превратился в перебранку. "Во время правления этого президента мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими", - сказал Джозеф Байден. Он назвал Трампа "собачонкой" президента РФ Владимира Путина, добавив, что тот отказывается "даже сказать что-либо Путину о наградах за головы американских солдат".Байден, который при 44-м президенте США Бараке Обаме занимал пост вице-президента, отметил, что сталкивался лицом к лицу с Путиным и "ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим".

Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока. "Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден, за время дебатов также назвавший соперника лжецом, клоуном и расистом.

Байден также несколько раз потребовал от Трампа "заткнуться" в ответ на постоянные попытки действующего президента перебить своего оппонента. Трамп в долгу не оставался. "Вы употребили слово "умный"? Не используйте это слово в разговоре со мной. В вас нет ничего "умного", Джо", - заявил он Байдену.

В ночь на 2 октября Трамп сообщил, что у него и у его супруги Мелании выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в военный госпиталь имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.