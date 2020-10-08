Киргизский политик Садыр Жапаров, кандидатуру которого на пост премьер-министра поддержал парламент, призвал своих сторонников прекратить митинг у дома правительства и разойтись. "Прошу вас, разойдитесь", - сказал Жапаров. Свою просьбу он объяснил стремлением сохранить стабильность и избежать провокаций.

Он сообщил о переговорах с лидерами партий, входящих в координационный совет оппозиции, в том числе с Омурбеком Бабановым (партия "Республика"), Темиром Сариевым (партия "АкШумкар") и Омурбеком Текебаевым (партия "Ата-Мекен"), передает "Интерфакс".

Кроме того, Жапаров опроверг сообщения о своих связях с бывшим чиновником Таможенной службы Раимбеком Матраимовым, которого в киргизской прессе считают близким к родственникам президента Сооронбая Жээнбекова. Матраимова также подозревают в причастности к отмыванию и выводу денег из республики и к контрабанде товаров через Ошскую область. "Меня связывают с Раимбеком Матраимовым, заверяю вас, что он будет задержан", - сказал Жапаров.

Около тысячи сторонников Жапарова ежедневно находятся у дома правительства Киргизии, не расходясь даже ночью.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста из-за недовольства оппозиции итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов 4 октября, по результатам которых в парламент из 16 партий, участвовавших в кампании, проходили четыре: три провластные силы ("Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан"), а также оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан".

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб, передает РИА "Новости".

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали второй Координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

Садыр Жапаров является лидером партии "Мекенчил" (Патриот). Он дважды избирался в парламент, в 2007 году от созданной бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым партии "Ак Жол" ("Светлый путь").

Жапаров был освобожден своими сторонниками в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника. В тот же день парламент дал согласие на назначение Жапарова премьер-министром вместо Кубатбека Боронова.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. Несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания Государственного комитета национальной безопасности закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11,5 года лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.