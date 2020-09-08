Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7. Его полный текст опубликовал в Twitter глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман.

"Германия проинформировала партнеров по G7 о факте того, что клинические и токсикологические результаты исследований, проведенных немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы "Новичок", - отмечается в заявлении.

В нем также отмечается, что министры иностранных дел "группы семи" осуждают "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального" с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок", которое "разрабатывалось Россией".

"Любое применение химического оружия, где угодно, когда угодно и кем угодно при каких бы то ни было обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно установить, кто ответственен за это отвратительное отравление и, с учетом обязательств России в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, наказать причастных", - цитирует документ "Дождь".

Главы МИД этих стран отметили, что продолжат тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что пока не получал доказательства, проясняющих ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. При этом он отметил, что не видит оснований подвергать сомнению выводы ФРГ, утверждающей, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего за рубеж для более качественного лечения.

Врачи клиники Charite в Берлине сообщили, что нашли в организме пациента следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. 2 сентября в правительстве Германии сообщили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Это химическое оружие разрабатывалось СССР, а потом Россией.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия ждет от официальной Москвы объяснений по ситуации с отравлением, но российские медики и представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального. Причиной инцидента они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.

Представители Кремля и эксперты настаивают на том, что никакого отравления не было.