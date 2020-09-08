Здание Государственного пограничного комитета (ГПК) в Минске

Homoatrox / Википедия Мария Колесникова

Виктор Бабарико / YouTube

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отказался подтвердить информацию о том, что член президиума Координационного совета Мария Колесникова находится в погранотряде в Гомельской области.

"Эту информацию в Госпогранкомитете не подтверждают и не опровергают", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Ранее во вторник штаб кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что "из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н. п. Прудок)".

7 сентября Мария Колесникова перестала выходить на связь, также пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Tut.by со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.

Затем "БелТА" и "Беларусь 1" заявили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, но была задержана на границе". "Беларусь 1" уточнял, что оппозиционеры якобы "прорывались" через границу, а Марию Колесникову выбросили из их машины.

Источник "Интерфакса" в свою очередь заявил, что при попытке фактической депортации Колесникова порвала паспорт, чтобы пограничники не смогли пропустить ее на Украину.

Источник агентства в окружении оппозиционеров предположил, что всех троих белорусские спецслужбы доставили на границу, чтобы принудительно выдворить. По его сведениям, ни один из оппозиционеров не собирался уезжать из Белоруссии.

Белоруссию ранее также покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Белоруссию член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

Также за границу была вынуждена уехать кандидат в президенты и основной конкурент Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.