ВСЕ ФОТО Белорусские СМИ и Госпогранкомитет страны по-разному преподнесли новости о местонахождении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой

Виктор Бабарико / Youtube.com В таком же виде информацию передали российские агентства ТАСС, "Интерфакс". "Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - цитирует Бычковского РИА "Новости"

Госпогранкомитет Республики Беларусь В свое Telegram-канале "БелТа" со ссылкой на другой провластный телеграм-канал Агентства телевизионных новостей (АТН) сообщила, что Родненков и Кравцов ночью "сбежали за границу" и находятся на территории Украины

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Белорусские госСМИ и Госпогранкомитет страны по-разному преподнесли новости о местонахождении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и двух ее коллег Антона Родненкова и Ивана Кравцова, пропавших накануне в Минске. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сначала без каких-либо подробностей сообщил Tut.by, что все трое в начале пятого утра 8 сентября прошли пограничный контроль в пункте КПП "Александровка" и "убыли в сторону Украины".

В таком же виде информацию передали российские агентства ТАСС и "Интерфакс". "Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - цитирует Бычковского РИА "Новости".

Белорусское госагентство БелТА сообщило, что члены КС были "замечены при пересечении границы", однако из приведенной цитаты того же представителя Госпогранкомитета не следует, что они сделали это с нарушением закона.

В своем Telegram-канале БелТА со ссылкой на провластный телеграм-канал Агентства телевизионных новостей (АТН) сообщила, что Родненков и Кравцов ночью "сбежали за границу" и находятся на территории Украины, а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе". В Госпогранкомитете Tut.by не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.

Из сообщения ATN_NEWS следует, что исчезновение троих оппозиционеров якобы было подстроено ими же, и пока все их искали, они, отключив телефоны, "собирали чемоданы" и "тайком" выдвинулись к белорусско-украинской границе. "Дождавшись ночи, как и положено жанру темного дела, участники решают прорываться на ту сторону. Именно прорываться!" - подчеркивает канал.

"Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины. В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой - нет. Ее задержали прямо на границе, а беглецов ищут вместе с украинцами", - пишет канал.

При этом на прикрепленном видео никакого прорыва не видно, неизвестный автомобиль спокойно пересекает границу. Позже ATN_NEWS перепостил сообщение провластного Telegram-канала "Желтые сливы" о том, что оппозиционеры прошли погранконтроль в штатном режиме, а "прорыв" якобы произошел на дополнительном пункте в районе деревни Александровка. "Именно там проводилась дополнительная проверка, и именно там произошел инцидент. Беглецы, завидев дополнительное препятствие, запаниковали, решив, что это по их душу, поэтому прорываться решили силой", - говорится в сообщении.

ГосСМИ также опубликовали видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение покинуть территорию Белоруссии "на некоторое время", как и Мария Колесникова. СМИ утверждают, что смартфон с этой записью якобы "нашли на месте побега".

Позже в погранкомитете в погранкомитете РБК подтвердили, что Мария Колесникова задержана. В сообщении отмечается, что все трое в установленном порядке прошли оформление на границе с Украиной утром в 4:10.

"У нас есть особенности, связанные с прохождением границы - между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет 6 км и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему", - сообщили в погранкомитете.

Колесникова, как утверждается, в этот момент "покинула транспортное средство, вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства". Родненков и Кравцов в итоге пересекли границу и попали на территорию Украины, а Колесникову задержали, "ведется разбирательство".

Источник "Интерфакса" в окружении оппозиционеров с высокой долей вероятности предположил, что всех троих доставили на границу из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову, принудили покинуть страну", - сказал источник агентства.

Он также допустил, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу. "Скорее всего имело место инсценировка, такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали", - не исключил он.

Колесникова, Кравцов и Родненков в настоящее время недоступны. При попытке дозвониться Родненкову отвечает автоответчик на украинском языке. В ответ на попытки дозвониться до Колесниковой срабатывает автоответчик одного из российских мобильных операторов.

Член президиума Координационного совета Максим Знак сообщил, что Колесникова не планировала уезжать из Белоруссии ни при каких обстоятельствах.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", - рассказал Знак.

Утром 7 сентября Мария Колесникова перестала выходить на связь, очевидица рассказала, что люди в гражданском посадили ее в фургон с надписью "Связь" на борту и увезли в неизвестном направлении. Антон Родненков и Иван Кравцов, отправившиеся ее искать, тоже вскоре пропали. В минской полиции, СК и других силовых ведомствах заявляли, что не задерживали оппозиционеров.

Министр иностранных дел Литвы сравнил происходящее со сталинскими репрессиями и методами НКВД. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал прекратить произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения.