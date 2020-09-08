Российская вакцина от COVID-19, разработанная Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

Группа медиков из Италии, США и других стран усомнилась в данных о клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, опубликованных недавно в журнале Lancet. В открытом письме, подписанном профессорами ряда итальянских медицинских факультетов и вузов, говорится, в частности, о подозрительном сходстве данных, полученных в результате разных экспериментов. Это письмо опубликовано на портале Cattivi Scienziati.

16 ученых из Италии, США, Японии, Франции и Германии, подписавшихся под открытым письмом, обращают внимание на дублирование некоторых экспериментальных значений. "Существует несколько шаблонов данных, которые неоднократно появляются для описанных экспериментов. С этой целью объединение измерений для каждого человека по временным точкам было бы очень полезным для отчетности и, следовательно, интерпретации результатов", - пишут авторы. Их мнение приводит Znak.com.

В частности, у 9 из 9 волонтеров, участвовавших в одном из экспериментов с вакциной, в течение 21 дня из 28 полностью совпадали титры антител. Во многих случаях речь идет не о равномерном разбросе цифр - обычной картине для клинических исследований с участием нескольких волонтеров, а о повторении одних и тех же цифр у разных участников экспериментов. Авторы письма подчеркивают, что представленных данных слишком мало, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы, однако и имеющиеся данные вызывают обеспокоенность своей неестественностью.

Ученые прямо не обвиняют российских коллег в фальсификации, однако лишь потому, что в работе не представлены исходные числовые данные.

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа. Тем самым она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире, передает радио "Свобода". О регистрации объявил лично президент РФ Владимир Путин.

К моменту регистрации вакцина прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей. Фармацевтические компании ранее призывали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к отечественной разработке.

Статья о результатах первых двух фаз клинических испытаний была опубликована в авторитетном журнале Lancet, что в Минздраве назвали доказательством качества вакцины. 8 сентября стало известно, что первая партия российской вакцины выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Сообщается, что в испытаниях вакцины уже поучаствовали высокопоставленные российские чиновники, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Владимир Путин ранее говорил, что вакцину испробовала на себе и его дочь.