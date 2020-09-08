В квартиру главного редактора независимого белорусского портала Tut.by Галины Уласик утром 8 сентября пытались попасть силовики с санкцией на обыск, позже связь с ней прервалась.

"Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить", - говорится в сообщении Tut.by.

Уласик успела сообщить, что в ее квартиру пытаются попасть силовики, у которых есть санкция на обыск. Позже подруга ее дочери сказала, что силовики смогли попасть в квартиру и сообщили о возбуждении уголовного дела.

В 9.55 двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли, она успела сообщить, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. В квартире осталась Галина Уласик, там проходит обыск, привели понятых. К дому Уласик прибыл ее адвокат, но в квартиру его не пустили, объясняя это тем, что следственные действия уже начались.

"Валерия сейчас работает в рекламном агентстве. Почему у силовиков возникли в отношении нее подозрения по уголовному делу и с чем это может быть связано, я не знаю. Из дома забрали всю технику, в том числе и ноутбук, который два года назад уже забирали по "делу БелТА"", - заявила Галина Уласик.

По данным портала, к главреду издания у силовиков вопросов нет, дело касается только ее дочери Валерии.