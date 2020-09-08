Глава МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что представителей Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова, об исчезновении которых сообщалось накануне, насильно выдворили из Белоруссии, а член президиума КС Мария Колесникова, которую тоже пытались вывезти, осталась на территории республики.

"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу", - написал Геращенко в Facebook, добавив, что ответственность за ее жизнь и здоровье несет "лично Александр Лукашенко".

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники сообщает, что Колесникова при попытке насильственного вывоза из Белоруссии порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила на своем сайте, что в страну прибыли только двое членов КС - Антон Родненков и Иван Кравцов, а Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Погранкомитет Белоруссии сначала сообщал, что на Украину отбыли все трое оппозционеров, включая Колесникову. Позже в ведомстве сообщили, что она задержана.

"После оформления транспортное средство BMW Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - рассказал Tut.by официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

РИА "Новости" он сообщил, что Родненков и Кравцов "в порядке взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины". Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью белорусской редакции "Радио Свобода" опроверг эту информацию. "Сейчас, как мы сообщали ранее, они проходят пограничный контроль по украинскому законодательству", - сказал он.

Мария Колесникова перестала выходить на связь утром 7 сентября. По словам очевидицы, ее насильно посадили в фургон с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов, отправившиеся на поиски коллеги, вскоре тоже пропали. Утром 8 сентября государственные агентства и телеканалы Белоруссии, а также провластные телеграм-каналы распространили информацию о том, что все трое якобы пытались сбежать на Украину и предприняли попытку "прорыва" в районе населенного пункта Александровка и сбили пограничника, а Колесникову на ходу выбросили из машины.

СМИ сопроводили эту версию видеозаписью, на которой некий автомобиль спокойно проезжает через КПП. В погранкомитете сначала сообщили, что Родненков, Кравцов и Колесникова прошли пограничный контроль в пункте КПП "Александровка" и "убыли в сторону Украины". Позже там подтвердили задержание Колесниковой и повторили информацию о попытке "прорыва" и сбитом пограничнике.

Также было опубликовано видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение покинуть территорию Белоруссии "на некоторое время", как и Мария Колесникова. СМИ утверждают, что смартфон с этой записью якобы "нашли на месте побега". В Координационном совете оппозиции подчеркнули, что Колесникова принципиально не планировала покидать страну.