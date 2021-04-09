Сотрудников министерства обороны Армении эвакуируют из здания ведомства на вертолетах из-за протестующих родителей военнослужащих, пропавших без вести в ходе карабахской войны.

Как сообщает "Интерфакс", родители военнослужащих с четверга продолжают держать заблокированными входы и выходы в здание министерства обороны Армении и перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван и Гюмри-Ванадзор, а также железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри.

Протестующие требуют информации о ходе поисковых работ, о состоянии своих детей, а также возвращения военнопленных. Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных армянских военнослужащих.

В марте глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после заключения трехстороннего соглашения. По его словам, Азербайджан вернул Армении всех военнопленных, а лица, задержанные на территории Азербайджана после заключения перемирия, являются террористами.

В Ереване заявили, что эти данные противоречат заявлениям других полномочных органов этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в Азербайджане, взятых в плен как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня. пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека, который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного дела "Армения против Азербайджана". По ее словам, в настоящее время принимаются обеспечительные меры против Азербайджана относительно 188 пленных армян.

"Невыполнение установленных Европейским судом промежуточных мер равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека. Хочу добавить, что 8-ое положение заявления от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и удерживаемых в качестве заложников лиц", - сказала она, добавив, что "удерживание армянских пленных в качестве заложников подрывает выполнение соглашений, изложенных в трехстороннем заявлении".