Ким Чен Ын выступил на VI слете секретарей ячеек Трудовой партии Кореи

Rodong Sinmun Ким Чен Ын выступил на VI слете секретарей ячеек Трудовой партии Кореи

Rodong Sinmun

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к "Трудному маршу", сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Редкое для страны предупреждение вождь сделал, выступая на партийной конференции, сравнив нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов.

Термин "трудный поход" используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.

В условиях пандемии КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержке экономики Северной Кореи. Самые серьезные сигналы тревоги поступают из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений.

Другим фактором ухудшения экономической ситуации в Северной Корее стали жесткие санкции со стороны международного сообщества.

В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. В результате стоимость килограмма кукурузы - основного продукта питания для большинства сельских жителей КНДР - порой превышает их месячную зарплату.

О "серьезном продовольственном кризисе", который разворачивается в КНДР, в прошлом месяце докладывал и спецпредставитель ООН, сообщивший, что поступают сообщения о голодных смертях. В 2019 году организация предупреждала, что голод из-за масштабной засухи угрожает 10 миллионам жителей страны.

Северокорейские власти утверждают, что страна не пострадала из-за COVID-19, однако аналитики сомневаются в правдивости этих слов.

На фоне экономических проблем в КНДР администрация президента США Джо Байдена пыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна.