Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к "Трудному маршу", сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Редкое для страны предупреждение вождь сделал, выступая на партийной конференции, сравнив нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов.
Термин "трудный поход" используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.
В условиях пандемии КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержке экономики Северной Кореи. Самые серьезные сигналы тревоги поступают из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений.
Другим фактором ухудшения экономической ситуации в Северной Корее стали жесткие санкции со стороны международного сообщества.
В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. В результате стоимость килограмма кукурузы - основного продукта питания для большинства сельских жителей КНДР - порой превышает их месячную зарплату.
О "серьезном продовольственном кризисе", который разворачивается в КНДР, в прошлом месяце докладывал и спецпредставитель ООН, сообщивший, что поступают сообщения о голодных смертях. В 2019 году организация предупреждала, что голод из-за масштабной засухи угрожает 10 миллионам жителей страны.
Северокорейские власти утверждают, что страна не пострадала из-за COVID-19, однако аналитики сомневаются в правдивости этих слов.
На фоне экономических проблем в КНДР администрация президента США Джо Байдена пыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна.