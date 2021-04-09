Пандемия COVID-19 сделала проблему торговли людьми в Европе еще более острой, сообщила в ежегодном докладе Greta - группы экспертов по борьбе с торговлей людьми Совета Европы

Council of Europe По данным Greta, в таких странах как Бельгия, Великобритания и Португалия эта новая форма рабства представляет собой даже более серьезную проблему, чем эксплуатация людей в секс-индустрии

Council of Europe

Пандемия COVID-19 сделала проблему торговли людьми в Европе еще более острой, сообщила в ежегодном докладе Greta - группы экспертов по борьбе с торговлей людьми Совета Европы, передает "Интерфакс". "Торговцы по максимуму воспользовались ситуацией, эксплуатируя нестабильную финансовую ситуацию многих своих жертв", - подчеркнула руководитель группы Хельга Гайер. Речь идет об использовании людей "в качестве сверхдешевой рабочей силы".

По данным Greta, в таких странах как Бельгия, Великобритания и Португалия эта новая форма рабства представляет собой даже более серьезную проблему, чем эксплуатация людей в секс-индустрии. Число людей, которым в Европе приходится выполнять работу за неоправданно низкую оплату, в докладе не называется.

Мужчин чаще эксплуатируют в качестве дешевой рабочей силы, чем женщин, в основном в сельском хозяйстве, строительной отрасли, рыболовстве и гастрономическом бизнесе, считают авторы доклада. Женщин же используют для работ по дому или по уходу за больными или престарелыми людьми. Жертвы не решаются обращаться за помощью, так как боятся депортации или мести преступных группировок. Привлечь виновных к ответственности удается крайне редко.

Кроме того, неправительственные организации сообщали, что во время пандемии процесс получения статуса жертвы торговли людьми проходил с задержками. Это серьезно затрудняло им доступ к безопасному жилью, медицине и другой помощи.

Наконец, в докладе также отмечается, что локдаун и ограничения на передвижение способствовали росту сексуальной эксплуатации онлайн.

Эксперты СЕ ожидают, что влияние пандемии на ситуацию с торговлей людьми будет проявляться и в долгосрочной перспективе. "Кроме очевидного влияния пандемии, ее долгосрочные социально-экономические последствия могут усугубить главные причины торговли людьми, в том числе бедность, безработицу и гендерное неравенство", - говорится в докладе.

Задачей группы Greta является борьба с торговлей людьми в странах, входящих в Совет Европы. Европейскую конвенцию о борьбе с торговлей людьми до настоящего времени подписали все государства-члены СЕ, кроме России.