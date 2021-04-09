Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля

Rewards for Justice

Лидер террористической организации "Исламское государство"* Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля, также известный как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши, ранее выполнял роль информатора американских военных в Ираке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на протоколы допросов аль-Маули, опубликованные Центром по борьбе с терроризмом Военной академии США в Уэст-Пойнте.

Террориста объявили лидером ИГ* в октябре 2019 года. Это произошло вскоре после того, как предыдущий глава организации Абу-Бакр аль-Багдади погиб, взорвав "пояс смертника" во время американской спецоперации в Сирии. В настоящее время США разыскивают аль-Маулю. За информацию о нем обещана награда в размере до 10 млн долларов.

Следственные материалы, как пишет The Washington Post, "рисуют интимный портрет плодовитого - иногда нетерпеливого - тюремного стукача, который предложил американским силам множество бесценных деталей, которые помогли им бороться с террористической организацией, которую он теперь возглавляет".

Аль-Маулю задержали в Ираке в конце 2007 или начале 2008 года. Тогда он был 31-летним командиром ИГ* среднего звена. Террориста поместили в лагерь, где его десятки раз допрашивали американские военнослужащие. Последние записи допросов относятся к июлю 2008 года. К тому времени Аль-Мауля менее охотно шел на контакт со следователями. Он был недоволен тем, что не получил вознаграждения. Из документов неясно, когда и при каких обстоятельствах террорист вышел на свободу.

Аль-Мауля помогал американцам составлять фотороботы подозреваемых в терроризме и называл рестораны, в которых обедали его приспешники по "Исламскому государству"*. Кроме того, он указал место, где прятался Мухаммед Муму - лидер террористической организации "Аль-Каида"*. Вскоре после этого Муму убили, пишет Znak.com.

Аль-Мауля также выдал американцам еще одного лидера "Аль-Каиды"* - гражданина Швеции марокканского происхождения Абу-Касвараха. Информатор нарисовал план убежища террориста и назвал имя его личного связного. В итоге Абу-Касварах был убит американскими солдатами в ходе рейда.

По словам Кристофера Майера, помощника министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности, Аль-Мауля испытывал особую неприязнь к "иностранцам в ИГ*".

Во время одного из допросов аль-Мауля раскрыл номера телефонов 19 террористов ИГ* и сообщил, сколько денег они зарабатывают. Кроме того, он подробно объяснил, как найти секретный штаб медиа-отдела ИГ*, указав даже цвет входной двери и время суток, когда офис будет занят.

По данным издания, лидер ИГ* не пользуется единогласной поддержкой членов террористической организации и старается держаться в тени. Некоторые критиковали его избрание лидером террористов из-за сотрудничества с американцами. Предположительно, аль-Мауля скрывается на территории Ирака или Сирии.