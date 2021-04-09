Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине "прагматичным подходом"

U.S. Department of State / Flickr.com Ранее американский президент заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей"

The White House / Flickr.com

Американская администрация в отношениях с Москвой руководствуется принципами прагматизма, и по этой причине президент Джо Байден с одной стороны допускает жесткие высказывания в адрес российского руководства, но в то же время готов взаимодействовать с РФ. Об этом сообщается в статье The Washington Post, написанной на основе интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности". "Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил госсекретарь. Такая позиция свидетельствует о том, что американская администрация подходит к отношениям с Россией с позиций реальной политики и прагматичного подхода.

Госсекретарь также заявил, что "обеспокоен" решением перебросить тысячи солдат и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Представители Госдепартамента опасаются, что это попытка спровоцировать украинцев и испытать Вашингтон, и что это может перерасти в нечто гораздо более опасное. Официальные лица хвалят украинское правительство за "замечательную сдержанность", но о россиянах, по всей видимости, того же сказать нельзя. "Проблема остается, - сказал Блинкен. "Мы наблюдаем за этим очень внимательно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю".

Ранее в интервью телекомпании ABC американский президент заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.