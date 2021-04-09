Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за слов премьера Марио Драги об Эрдогане

www.mfa.gov.tr Посол Италии в Анкаре Массимо Гайани

ambankara.esteri.it

Министерство иностранных дел Турции вызвало в четверг посла Италии в Анкаре Массимо Гайани, сообщает Anadolu.

В письменном заявлении было объявлено, что посол Италии в Анкаре был вызван в четверг вечером после "неприемлемых" заявлений премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Тайипе Эрдогане за инцидент со стулом. Премьер-министр Италии назвал президента Турции "диктатором", но при этом отметил необходимость сотрудничества с ним. Он также добавил, что "не разделяет поведения" президента Турции в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, цитирует его слова издание Ansa.

От итальянского посла в МИД Турции потребовали разъяснений относительно замечаний, сделанных Марио Драги. Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики, директор по делам ЕС Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что Турция решительно осуждает высказывания "назначенного" премьер-министром Италии Марио Драги в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана - лидера, избранного с наибольшим количеством голосов в Европе.

До сведения дипломата было доведено, что высказывания премьер-министра Италии Марио Драги противоречат духу дружбы и союзничества между Турцией и Италией. МИД Турции потребовал незамедлительно отозвать "неприемлемые и неприглядные" высказывания премьер-министра Италии в адрес президента Эрдогана.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на заявление Драги в своем микроблоге Twitter. "Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его уродливые и безжалостные заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему", - написал он.

Ранее в четверг Марио Драги сказал: "Я абсолютно не согласен с поведением турецкого президента Эрдогана, я не разделяю его. Я считаю, что это неуместное поведение. Глубоко сожалею из-за того унижения, которое пришлось пережить [председателю Европейской комиссии Урсуле] фон дер Ляйен. Здесь мы должны принять во внимание то, что с этими - назовем их собственными именами - диктаторами, нам необходимо сотрудничать. Мы должны быть откровенными с ними в выражении различий в наших взглядах и видении общества, но мы также должны быть готовы к сотрудничеству для обеспечения интересов собственной страны. Нам нужно найти правильный баланс".

По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, турецкая сторона, даже без учета дипломатического протокола, проявила "минимум галантности".

Во вторник председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в ходе визита в Анкару пришлось столкнуться с особенностями турецкого восприятия ЕС. На встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ее усадили в стороне от него и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает "Интерфакс".

В европейских социальных сетях широко разошлось видео, на котором Эрдоган и Мишель усаживаются рядом в два кресла, а фон дер Ляйен, которой досталось только место на диване сбоку, издает выразительное междометие удивления.

"Председатель явно была удивлена, впрочем, это видно на видео, но, несмотря на удивление, она предпочла, и я думаю, что это, конечно, был правильный выбор позиции, дать приоритет существу, а не вопросам протокола или формы. Это наверняка то, что граждане Европейского союза ожидали от нее", - сказал официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему пришлось отбиваться от вопросов, что означает такое явное в глазах европейской общественности принижение ранга главы исполнительной коллегии ЕС: грубую протокольную ошибку или принципиальную демонстрацию отношения к женщинам режима Анкары, которая недавно объявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите прав женщин.

Пресс-секретарь ЕК отметил, что поездка в Турцию готовилась, "используя обычные каналы для такого рода визитов". Но представители самой протокольной службы Еврокомиссии на этот раз не смогли принять участия в поездке по причине антикоронавирусных ограничений.

Он уклонился от комментария на вопрос, по какой причине главу Еврокомиссии не усадили в такое же кресло, как и председателя Евросовета, предложив обратиться к турецким властям как организаторам этой встречи.

"Что касается восприятия (Евро)комиссии за рубежом, разумеется, протокольный ранг ее председателя точно такой же, как и у председателя Европейского совета. Кстати, председатель (ЕК) является полноправным членом Европейского совета, и обычно, когда она направляется в зарубежное государство, к ней относятся точно таким же образом, как это было бы сделано в отношении председателя Европейского совета", - объяснил Мамер.

На просьбу проанализировать, какое послание Эрдоган хотел передать фон дер Ляйен через такое к ней отношение, представитель ЕК ответил: "Не знаю, предполагалась ли передача послания, но в любом случае нас интересует не какое-либо послание в этом, а то, что мы передали наши послания турецким властям. Это было сделано во время переговоров. И поверьте, убеждения Европейского союза, и председателя (ЕК) в особенности, в отношении роли женщины в обществе и в политическом мире чрезвычайно ясны. Она неоднократно это объясняла. И любому отдельно взятому событию, каким бы оно ни было, не изменить никоим образом суть ее политики".

На пресс-конференции во вторник в Анкаре фон дер Ляйен заявила: "Меня очень беспокоит тот факт, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Речь идет о защите женщин и детей от насилия. И сейчас это явно неправильный сигнал. Европейский Союз без колебаний укажет на дальнейшие негативные события".

Позже выяснилось, что турецкий "протокольный мачизм" не исчерпывался одним инцидентом. Во время официального обеда также было установлено только два стула для почетных участников трапезы, а фон дер Ляйен достался стул поменьше.