Корабли НАТО в Черном море, февраль 2020 года

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Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на турецкий телеканал NTV. По данным источника в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.

Соединенные Штаты, как и остальные участники Конвенции Монтрё, обязаны за 14 дней уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что Штаты рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной.

При этом пока Министерство обороны США не подтвердило журналистам информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки.

В Вашингтоне заявили, что видят эскалацию "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Соединенные Штаты призвали Россию объяснить эти предполагаемые маневры и заявили о готовности к общению.

Замглавы МИД Сергей Рябков сказал РИА Новости во вторник, что американской стороне на прошлой неделе предоставлялись все необходимые комментарии. Он также отметил, что в "тональности и перспективе", предложенными США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Кремль не обязан объяснять кому-либо передвижения российских войск внутри страны.