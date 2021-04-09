Американская Pfizer и германская BioNTech сообщили, что направили заявку в надзорные ведомства США с просьбой разрешить экстренное использование в стране их вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Компании, как передает "Интерфакс", пообещали в ближайшие дни подать аналогичные заявки в других странах.

Клинические испытания препарата на детях этой возрастной группы показали стопроцентную эффективность и быстрый иммунный ответ, заявили производители.

Отмечено, что испытуемые хорошо переносили побочные реакции от введения препарата, при этом наблюдались те же эффекты, что и при испытаниях с участием лиц 16 - 25 лет. Компании пообещали, что все участники исследований будут под наблюдением специалистов в течение двух лет после введения второй дозы препарата.

Ранее производители уже сообщали, что вакцина показала 100% эффективности в предотвращении коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-15 лет. Заявлено также, что вакцину "хорошо переносят" люди из данной возрастной группы.

В начале апреля Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата и что она показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.

В BioNTech добавили, что компании проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Уже стартовали испытания вакцины на группе детей от пяти до 11 лет. Тестирование препарата на детях двух-пяти лет планируется начать тоже.