ВСЕ ФОТО Согласно результатам экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО" по заказу телеканала "Мир", победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий президент Александр Лукашенко

Фото: mogilev.gov.by Александр Лукашенко

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь По данным ЦИК, 41,7% избирателей проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области, там на участки пришли 54,44%

Фото: mogilev.gov.by

Согласно результатам экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО" по заказу телеканала "Мир", победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 79,7% голосов, сообщает БелТА.

Второе место заняла основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. Она заручилась поддержкой 6,8% белорусов.

Остальные участники голосования распределились так:

- Анна Канопацкая - 2,3%

- Андрей Дмитриев - 1,1%

- Сергей Черечень - 0,9%

- Против всех - 9,2%.



Опрос проводился на 320 участках по всей стране и носил анонимный характер. Всего было опрошено 12 340 человек. Ответили на вопросы 67,6% из них. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.По данным ЦИК, 41,7% избирателей проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области, там на участки пришли 54,44%.

Тем временем глава Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК) Лидия Ермошина заявила в эфире телеканала "Беларусь-1", что на выборах президента Белоруссии организована сознательная порча бюллетеней. "Данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди", которые готовят наблюдателей, избирателей, которые пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней. Сразу же могу сказать, что если будет это происходить, избирательные комиссии более одного бюллетеня взамен испорченного не имеют права выдавать", - сказала она.

Ермошина предупредила, что позднее доля проголосовавших может снизиться, так как количество избирателей в абсолютных цифрах увеличится в силу того, что очень многие вносятся сейчас в дополнительные списки. Это связано с тем, что некоторые избиратели по консультации родственников не вносились в списки, но все-таки пришли на избирательные участи.

СМИ сообщают о стягивании спецтехники к резиденции Лукашенко. Силовики перекрыли улицу Карла Маркса, на которой находится здание, а также оградили Октябрьскую площадь, где расположен Дворец Республики,сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

NEXTA опубликовал фотографию, сделанную на улице Энгельса, куда также выходит здание президентской администрации. На снимке видно несколько единиц спецтехники. На въездах в Минск замечены военные патрули, усиленные бронеавтомобилями.

Очевидцы сообщают агентству "Интерфакс-Запад", что в городе недоступны услуги служб такси. При попытке заказать такси абонент сталкивается с тем, что номер службы постоянно занят, как минимум у пяти компаний - представителей сервиса. Кроме того, машин такси почти не видно на улицах города. По данным водителей такси, около крупных парков в Минске выставляются автозаки, трактора, тяжелая строительная техника, башенные краны.

Кроме того, в Минске в настоящее время у большинства пользователей отсутствует интернет, сообщили агентству не связанные между собой жители города. Сотрудники агентства "Интерфакс-Запад" также испытывают серьезные трудности в работе из-за перебоев с интернетом.

В столице Белоруссии люди начали стягиваться к стеле "Минск - город-герой". Оппозиция объявила общий сбор минчан у стелы в 22:00. По данным РИА "Новости", есть первые задержанные. "Мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко", - говорится в сообщении, распространяемом в соцсетях.

О задержанных сообщают из Гомеля, Могилева и Витебска. Согласно информации очевидцев, правоохранители увозят людей с центральных площадей, но быстро отпускают.

Вечером в Минске был задержан глава Объединенной гражданской партии Белоруссии Николай Козлов. "Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской", - сказала пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина. Ранее была задержана руководитель избирательного штаба Тихановской Мария Мороз.

9 августа в Белоруссии прошел основной день голосования на президентских выборах. Досрочное голосование состоялось с 4 по 8 августа.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.