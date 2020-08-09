В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает РИА "Новости".

Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков. Среди митингующих есть раненые, они в крови. У стелы "Минск - город герой" продолжаются столкновения. Видны вспышки гранат.

Протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков, сообщает Nexta. ОМОН начал вытеснять людей с площади.

По последним данным, милиция оттеснила людей от стелы, но по информации белорусских СМИ, людей на улицах становится всё больше. МВД сообщило о создании оперативных штабов в министерстве и во всех райотделах.

В центре Минска слышна стрельба. Есть сообщения о двух мощных взрывах. По информации корреспондента РИА "Новости", на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы поднимается облако дыма.

Минская милиция утверждает, что они не применяли ни водометов, ни светошумовых гранат, о пострадавших они тоже ничего не знают.

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"В Минске площадки возле гостиницы "Юбилейная" и возле Дворца спорта заполнены людьми. Пошли стычки с омоном!", - сообщает телеграм-канал "Страна для жизни". "Люди разбегаются, прячутся по кустам. Сверху летает дрон", - сообщают очевидцы.

Есть сообщения, что огромная колонна минчан стекается от кинотеатра "Беларусь" в сторону проспекта Победителей.ОМОН тем временем начал стрелять холостыми, а по другим данным, резиновыми пулями по протестующим. Автозак протаранил толпу протестующих в Минске на Немиге, стоявшего на проезжей части. Человек упал, к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего с серьезными травмами. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!"

Как сообщают корреспонденты "Еврорадио", сбитый автозаком в Минске 62-летний мужчина находится без сознания. Его реанимируют медики.Тем временем Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что не располагает информацией о пострадавших среди протестующих в Минске.

"Пока такой информации нет", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Комментируя эти сообщения, оппозиционный кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила: "Эти новости довольно неожиданные, но я в это верила". "С нашими людьми происходят беспрецедентные вещи. Наши люди просто проснулись, люди преодолели свой страх" "Поэтому я считаю, что мы уже победили. Мы победили свой страх, апатию и аполитичность", - сказала она.

Тихановская осудила действия силовых структур по отношению к митингующим в центре Минска в воскресенье вечером.

"Это ужасно, если это действительно сейчас происходит", - заявила журналистам Тихановская, комментируя сообщения СМИ о применении светошумовых гранат для разгона демонстрантов.

В свою очередь, соратница Тихановской Мария Колесникова отметила, что "власть совершает большую ошибку, если в 21 веке использует такие методы".

В других городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте. Так, милиция в Гродно применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием.

В Пинске глава исполкома вышел на переговоры с людьми. Задержания начались в Витебске, милиция перекрыла площадь Победы. В Могилеве ОМОН разгоняет людей, собравшихся в центре города. В Бресте протестующие встали напротив силовиков и скандируют: "Милиция с народом!". На месте задержали 10 человек.

"Как сообщает корреспондент Sputnik из Гродно, на улицы города вышли протестующие. Их разгоняют сотрудники правоохранительных органов с использованием удушающего газа. Участники акции жалуются на сложность с дыханием", - говорится в сообщении агентства.

Информация из Белоруссия поступает с большой задержкой. Сейчас центр Минска перекрыт самосвалами и спецтехникой, в городе отключили уличное освещение, интернет и сотовая связь работают с перебоями.Лидеры Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и уважать свободы.