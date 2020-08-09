Телеканал "Дождь" сообщает о задержании своих журналистов в Минске, где они освещают выборы президента Белоруссии.

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в воскресенье.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что журналистов задерживали не менее десяти человек.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Посольство России в курсе задержания журналистов "Дождя", сообщили в российской дипмиссии. "Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован", - заявил сотрудник посольства.

В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении https://t.co/oSN4EOBS27— Дождь (@tvrain) August 9, 2020

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, чей штаб объединился с другими альтернативными незарегистрированными кандидатами, а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев.

ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Тихановской, в том числе главу штаба Марию Мороз и других доверенных лиц Тихановской. Председатель исполкома Объединенной гражданской партии (ОГП) Оксана Крищанович пояснила, что задержания могут быть связаны с желанием властей не дать оппозиции никаких шансов на проверку подсчета голосов на участках: по белорусским законам доверенные лица имеют право присутствовать при подсчете голосов на любых избирательных участках.

Жители Минска сообщают, что в городе много военных и милиционеров в штатском. У многих не работает интернет.

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и член объединенного штаба Тихановской, уехала в Россию и сейчас находится в Москве. Сообщалось, чт