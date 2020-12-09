Власти США в среду, в Международный день борьбы с коррупцией, расширили санкционный список, созданный в рамках "Глобального акта Магнитского". В этот перечень попали бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов, житель китайского Макао, член Компартии КНР Ван Куок-кой по кличке "Сломанный зуб" и сенатор из Либерии. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

В октябре этого года Райымбек Матраимов был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках расследования дела о коррупции в таможенных структурах. Как сообщил пресс-центр ГКНБ, задержанный согласился сотрудничать со следствием и выплатить нанесенный государству ущерб в размере 2 млрд сомов (около 24,7 млн долларов). По информации ГКНБ, Матраимов намерен возместить ущерб "до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 млн сомов ($1 млн) уже поступил на депозитный счет ГКНБ". 20 октября Первомайский районный суд Бишкека принял решение на время следствия отпустить Матраимова под подписку о невыезде.

Осенью 2019 года журналисты ряда киргизских изданий провели расследование, в ходе которого выяснили, что Матраимов имеет прямое отношение к выводу из республики 700 млн долларов. По данному факту также было начато расследование, передает ТАСС.

Санкции введены и в отношении члена Коммунистической партии Китая, жителя специального административного района Макао Ван Куок-коя по прозвищу "Сломанный зуб". Китаец, по данным американских властей, является главарем преступной группировки "Триады 14К". Это одна из крупнейших в мире китайских мафиозных организаций, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, проведением незаконных азартных игр, вымогательством, торговлей людьми и другими видами запрещенной деятельности.

В черный список внесены и три организации, которые контролирует "Сломанный зуб": созданная в 2018 году Всемирная ассоциация истории и культуры Hongmen, базирующаяся в Камбодже; Dongmei Group, базирующаяся в Гонконге; Китайская культурная ассоциация Hung-Mun, базирующаяся в Палау. Эти организации ОПГ "Триады 14К" использует для прикрытия своей преступной деятельности и распространения влияния за пределы Китая.

Также в санкционном списке оказался юрист и сенатор из африканского государства Либерия Гарри Вэрни Гбото-Намби Шерман. По данным Минфина США, он регулярно давал взятки судьям за то, что они выносили решения в его пользу. В одном из таких судебных процессов в 2010 году Шерман представлял интересы британской горнодобывающей компании, которая пыталась получить концессию на разработку месторождения железной руды в горах Вологизи. Шерман сообщил руководству компании, что сможет добиться этого путем подкупа чиновников и изменения национального законодательства.

В 2016 году власти Либерии предъявили Шерману обвинения, связанные с дачей взяток в размере 950 тысяч долларов США. А в 2019 году судья оправдал всех фигурантов этого уголовного дела.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря с 2003 года, когда Генеральная ассабмлея ООН приняла Конвенцию против коррупции. К настоящему моменту этот документ подписали 187 государств.

Механизм рестрикций "Акт Магнитского" назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его данным, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным. Ответным шагом на "акт Магнитского" стал так называемый "закон Димы Яковлева" ("закон подлецов"), который запретил американцам усыновлять российских сирот.

После утечки "Панамских документов" в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют "кошельком" Путина.